Valuta: euro licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag iets hoger dan een etmaal eerder, in afwachting van de groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector.

"Dat cijfer zal iets meer moeten zeggen over de effecten van de gedaalde inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industrie", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Je zou zeggen dat de krimp in de industrie zich vertaalt naar minder vraag naar personeel. Wat dat betreft is het banencijfer van vrijdag ook nu weer sterk toonaangevend. Tot die tijd kan de markt donderdag nog het hoofd buigen over de ontwikkelingen in de producentenprijzen in de eurozone, het rentebesluit van de Bank of England en de inkoopdata voor de diverse dienstensectoren", aldus de marktanalist woensdag.

De Bank of England verhoogt de rente donderdag naar verwachting met 25 basispunten naar 5,25 procent.

De verlaging van de kredietwaardigheid van de VS door beoordelaar Fitch met één stap van het hoogste niveau naar AA+ had per saldo geen zichtbaar effect op de wisselkoersverhouding tussen de euro en de dollar.

Voor de VS staan vandaag naast de banengroei in de private sector ook nog de wekelijkse olievoorraden op de agenda.

Voor de banengroei in de sector wordt rekening gehouden met 175.000 banen tegen een stijging van 497.000 banen in juni.

Dinsdagmiddag bleek dat het aantal uitstaande vacatures in de VS in juni licht daalde van ruim 9,6 miljoen naar iets minder dan 9,6 miljoen.

De euro noteerde woensdag 0,3 procent lager op 1,0982 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8588 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2787 dollar.