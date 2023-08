AEX over brede linie in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs leverde woensdagochtend in. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,3 procent tot 776,00 punten.

Na de rally op de wereldwijde beurzen in de afgelopen maanden, ziet investment manager Simon Wiersma van ING dat beleggers wat winst nemen. Wiersma merkte op dat de wereldwijde industrie in een recessie zit en dat Fitch de kredietwaardigheid van de VS verlaagde, vanwege de aanhoudende onzekerheid over het schuldenplafond en de verwachte verslechtering van de fiscale positie van de VS in de komende drie jaar.

"Een kredietbeoordeling is voor beleggers relatief", aldus de expert van ING. "Amerika wordt nog steeds gezien als één van de kredietwaardigste landen in de wereld, dat ook nog eens de dollar als reservemunt van de wereld heeft. Morgen is iedereen de downgrade alweer vergeten."

"Het cijferseizoen is inmiddels ruim halverwege en de resultaten waren sterker dan verwacht", oordeelde beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx. Van de S&P 500-bedrijven die hebben gerapporteerd, heeft ongeveer 82 procent de verwachtingen kunnen overtreffen, stelde Blekemolen. De meevallende winsten vormen volgens hem vermoedelijk dan ook de drijvende kracht achter de recente beursrally.

Voor vanmiddag staat het Amerikaanse banenrapport van ADP op de agenda, terwijl donderdag de wekelijkse steunaanvragen staan geagendeerd. Op vrijdag volgt het officiële banenrapport.

Strateeg Steve Sosnick van Interactive Brokers kijkt naast de banencijfers vooral uit naar resultaten van Amazon en Apple op donderdagavond. "Als al deze cijfers in één richting bewegen, dan kan dat een aanjager zijn voor de beurzen", aldus Sosnick.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0983. De olieprijzen stegen met krap een procent tot 82 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen verloor Wolters Kluwer 1,4 procent na cijfers. "Wolters Kluwer kampt met een omzetdaling en hogere personeelskosten", zagen analisten van KBC Securities.



DSM-Firmenich verloor 2,0 procent. De cijfers van DSM waren geen verrassing meer na het winstalarm eind juni. Besi en Prosus daalden ruim twee procent. Heineken en Unilever hielden de verliezen tot 0,6 procent beperkt.

JDE Peet's zag in het afgelopen halfjaar de omzet licht verbeteren, terwijl de winstgevendheid minder sterk daalde dan voorzien, maar het bedrijf werd wel iets voorzichtiger over de winstgevendheid in de rest van dit jaar. Het aandeel verloor in de AMX 3,4 procent. OCI steeg 0,6 procent na cijfers. Degroof Petercam verhoogde woensdag het koersdoel voor OCI van 25,00 naar 26,00 euro, maar met handhaving van het Houden advies. "Zoals wel vaker sloeg OCI vanochtend een optimistische toon aan in de outlook en we hebben zelf ook wat positieve signalen gezien dat de kunstmestprijzen opveren", aldus de analisten van Degroof.

Aperam leverde 2,9 procent in na een koersdoel- en adviesverlaging door JPMorgan. Flow Traders steeg 0,8 procent. Just Eat Takeaway.com verloor 3,8 procent.

Onder de kleinere aandelen won Ebusco 1,2 procent na een nieuwe order uit Duitsland.