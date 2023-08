AEX lager geopend, alle fondsen in het rood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager geopend. Kort na opening van de beurzen koerste de AEX 1,2 procent lager op 776,40 punten. Onder de hoofdfondsen verloor Wolters Kluwer 1,9 procent na cijfers. DSM-Firmenich verloor 1,6 procent. De cijfers van DSM waren geen verrassing meer na het winstalarm eind juni. Besi en Prosus daalden ruim 2 procent. JDE Peet's zag in het afgelopen halfjaar de omzet licht verbeteren, terwijl de winstgevendheid minder sterk daalde dan voorzien, maar het bedrijf werd wel iets voorzichtiger over de winstgevendheid in de rest van dit jaar. Het aandeel verloor in de AMX 2,2 procent. Aperam leverde 3,1 procent in na een koersdoel- en adviesverlaging van JPMorgan. Flow Traders steeg 1,4 procent. Onder de kleinere aandelen won Ebusco 1,5 procent na een nieuwe order uit Duitsland. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.