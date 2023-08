Beursblik: JPMorgan verlaagt advies en koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft het koersdoel voor Aperam verlaagd van 25,10 naar 22,70 euro, terwijl het advies werd verlaagd van Houden naar Onderwogen. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. Het aandeel is op basis van de blootstelling aan de Europese markt te duur binnen zijn sector, vindt de bank. De analisten van JPMorgen verwachten dat die relatief grotere Europese blootstelling van Aperam en de juist beperkte blootstelling aan de Amerikaanse markt ten opzichte van sectorgenoten waarschijnlijk op de marges zullen blijven wegen in 2024, zo staat in het rapport te lezen. De analisten verwachten voor 2023 een aangepaste EBITDA van 420 miljoen euro en van 502 miljoen euro in 2024. Daarmee zit JPMorgan 3 en 15 procent onder de consensus op Bloomberg. Aperam noteert op basis van de ondernemingswaarde en de EBITDA tegen een premie van 45 procent is ten opzichte van de Europese sectorgenoten, wat aanzienlijk boven het historische gemiddelde is. Binnen de sector gaat de voorkeur van JPM uit naar Acerinox en Outokumpu, die een grotere blootstelling hebben aan de Amerikaanse markt. Bron: ABM Financial News

