AkzoNobel rondt overname Chinese decoratietak af

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft de overname van de tak decoratieve verven in China afgerond. Dit maakte de Nederlandse coatingspecialist woensdag voorbeurs bekend. De transactie werd in april aangekondigd. Akzo neemt de tak over van Sherwin-Williams. Met de overname voegt AkzoNobel circa 100 miljoen euro aan de groepsomzet toe en versterkt het de positie in China. De transactie betreft onder meer het merk Huarun, dat een bekend merk in China is met een lange historie. Bron: ABM Financial News

