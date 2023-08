Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,6 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,5 procent lager op 788,19 punten.

De Europese beurzen lijken de verliezen van dinsdag een vervolg te geven, nadat Fitch negatiever werd over de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten, wat na het sluiten van Wall Street op het sentiment drukte.

De kredietwaardigheid werd verlaagd, enkele weken nadat het land op het punt stond om in een default te raken. Fitch wees onder meer op de aanhoudende stijging van de schulden en de politieke onrust in Washington. De kredietwaardigheid ging een trede omlaag, van AAA naar AA+.

Beleggers kijken nu uit naar het rentebesluit van de Britse centrale bank en Amerikaanse banencijfers later deze week, terwijl ook enkele grote techbedrijven de boeken openen.

Op dinsdag werd al bekend dat het aantal vacatures in de VS in juni is gedaald. In juni bedroeg het aantal openstaande vacatures net iets minder dan 9,6 miljoen, tegen ruim 9,6 miljoen in mei. In juni 2022 waren er nog 11,0 miljoen vacatures.

"De laatste macrocijfers zijn zwakker dan verwacht, maar niet zo zwak om te veronderstellen dat een zachte landing in gevaar komt", aldus Louis Navellier van Navellier & Associates.

"De economie vertraagt geleidelijk, maar werknemers trekken nog steeds aan het langste eind", aldus analist Nick Bunker van Indeed Hiring Lab. "Als de ontslagen op een laag niveau blijven, dan zal de arbeidsmarkt krap blijven."

Voor vanmiddag staat het Amerikaanse banenrapport van ADP op de agenda, terwijl donderdag de wekelijkse steunaanvragen staan geagendeerd. Op vrijdag volgt het officiële banenrapport.

De beurzen zijn afwachtend aan de maand augustus begonnen. "Het is geen verrassing dat beleggers de nieuwe maand starten met de nodige voorzichtigheid en winstnemingen", aldus strateeg Art Hogan van B. Riley Wealth Management.

Strateeg Steve Sosnick van Interactive Brokers kijkt naast de banencijfers vooral uit naar resultaten van Amazon en Apple op donderdagavond. "Als al deze cijfers in één richting bewegen, dan kan dat een aanjager zijn voor de beurzen", aldus Sosnick.

Olie werd dinsdag goedkoper, nadat juli die de grootste stijging in één maand sinds januari 2022 markeerde en olie tot één van 's werelds best presterende activaklassen van de maand maakte. "De markt maakt zich steeds meer zorgen over krappe voorraden en veerkrachtige economische groei", zei Rob Haworth van U.S. Bank Wealth Management. "We verwachten dat de oliemarkt over een langere termijn te maken zal krijgen met een structureel onderaanbod, wat prijsondersteuning zou moeten bieden."

Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 81,10 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 84,75 dollar werd betaald. In de Aziatische handel vanochtend werd het verlies weer weggewerkt. De olieprijzen stegen met krap een procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0965. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0993 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0993 op de borden.

Bedrijfsnieuws

JDE Peet's heeft in het afgelopen halfjaar de omzet licht zien verbeteren, terwijl de winstgevendheid minder sterk daalde dan voorzien. Voor 2023 rekent JDE nog altijd op een autonome groei aan de bovenkant van de doelstelling voor de middellange termijn van 3 tot 5 procent, maar de aangepaste EBIT zal autonoom met enkele procenten stijgen óf dalen. Eerder ging JDE nog louter uit van een stijging met een laag enkelcijferig percentage, met daarbij een bescheiden stijging van de kosten.

DSM-Firmenich heeft in het afgelopen kwartaal minder omzet behaald en de winstgevendheid zien afnemen, maar na een winstalarm eind juni was dit geen verrassing. Eind juni waarschuwde DSM-Firmenich dat de outlook voor 2023 niet langer haalbaar was.

OCI heeft in het tweede kwartaal van 2023 aanzienlijk minder omzet geboekt, terwijl de winst omsloeg in een verlies. OCI merkte op dat de bodem in de stikstofprijzen achter de rug is en dat er in het lopende kwartaal een herstel plaatsvindt.

Ebusco heeft opnieuw een contract binnengehaald bij Stadtwerke München. Het betreft de levering van 28 Ebusco 3.0 18-meter bussen voor Münchner Verkehrsgesellschaft. Financiële details gaf Ebusco woensdag niet.

Berenberg heeft het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 83,00 naar 87,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Verder wees handelaar Bert van der Pol van Today's Group op een adviesverlaging voor Aperam. JPMorgan verlaagde het advies naar Onderwogen.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,3 procent lager op 4.576,73 punten en ook de Nasdaq moest terrein prijsgeven en noteerde 0,4 procent lager op 14.283,91 punten. De Dow Jones wist daarentegen een kleine plus van 0,2 procent op de borden te zetten en eindigde op 35.630,68 punten.