Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel AkzoNobel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 83,00 naar 87,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Berenberg stelde daarin dat de coatingsspecialist na een aarzelend begin van 2023 nu de marges ziet verbeteren en dat dit, samen met de vermindering van het werkkapitaal, nog maar het begin is. De bank verhoogde de raming voor de aangepaste EBITDA voor dit jaar met 6,5 procent, voor 2024 met 3,8 procent en voor 2025 met 9,0 procent. De prijzen voor grondstoffen en transport lopen nu terug, met een voordeel van 5 miljoen euro in het tweede kwartaal tot gevolg, en Berenberg denkt dat deze prijsdaling nog tot in 2024 voortduurt. De bank wees daarbij op sectorgenoten PPG en Sherwin-Williams die een beter dan verwacht prijseffect meldden bij hun kwartaalrapportages. Met betrekking tot de volumes, waarvoor AkzoNobel de outlook verhoogde, heeft Berenberg woensdag de raming voor dit jaar op een daling met 0,4 procent op jaarbasis liggen. De onderneming houdt het zelf nu op onveranderd tegen eerder een afname met 1 tot 5 procent. Bron: ABM Financial News

