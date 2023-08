Weer opdracht uit München voor Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft opnieuw een contract binnengehaald bij Stadtwerke München. Dit maakte de fabrikant woensdag voorbeurs bekend. Het betreft de levering van 28 Ebusco 3.0 18-meter bussen voor Münchner Verkehrsgesellschaft. Sinds 2017 rijden er al bussen van Ebusco in München. Financiële details gaf Ebusco woensdag niet. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.