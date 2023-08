Fitch verlaagt kredietrating VS Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Fitch Ratings heeft de kredietrating van de Verenigde Staten verlaagd van AAA naar AA+. Dit werd vannacht bekendgemaakt. Daarmee is het land nu één stap verwijderd van de hoogste rating. Het besluit van Fitch valt nadat de regering-Biden op de rand van een default stond, toen het schuldenplafond weer bereikt was. Fitch wees op de toegenomen schuldenberg van de VS, maar ook op de moeizame verhouding tussen de Democraten en Republikeinen in Washington. Fitch sprak van een 'erosie in het overheidsbeleid in de laatste twintig jaar', waarbij de beoordelaar wees op de steeds terugkerende ruzie over het schuldenplafond en de daarbij behorende oplossingen die pas op het laatste moment op tafel komen. Washington heeft zich kritisch geuit op de kredietverlaging. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen noemde de verlaging "arbitrair" en gebaseerd op oude data. Washington legde de verantwoordelijkheid voor de schuldenproblematiek bij de regering-Trump en gaf daarbij aan dat er geen risico is dat de VS niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Standard & Poor's ging Fitch tijdens de regering-Obama in 2011 al voor met een verlaging van een trede vanaf de hoogste kredietstatus. S&P heeft nadien de rating van de VS niet meer veranderd. De euro noteerde woensdag 0,3 procent lager op 1,0988 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.