Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. Het sentiment lijkt te worden gedrukt door een afwaardering van de kredietwaardigheid van de VS door Fitch.

IG voorziet een openingsverlies van 115 punten voor de Duitse DAX en een min van 37 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 31 punten lager te openen.

De Europese beurzen zijn dinsdag op de eerste handelsdag van augustus lager gesloten.

"Het lijkt erop dat de recessie in de [Europese] industrie doorzet", zei hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. De cijfers van vandaag suggereren volgens de econoom dat de tweede jaarhelft een "bumpy ride" zal worden.

De verschillende inkoopmanagersindices uit de eurozone kwamen in juli allemaal in de krimpzone uit, maar lieten in een paar gevallen wel iets minder krimp zien dan eerder werd gemeten, zoals in het geval van Frankrijk.

De werkloosheid in de eurozone kwam in juni uit op 6,4 procent, gelijk aan de werkloosheid in mei.

In de VS is het aantal vacatures licht gedaald. In juni bedroeg het aantal openstaande vacatures net iets minder dan 9,6 miljoen, tegen ruim 9,6 miljoen in mei. In juni 2022 waren er nog 11,0 miljoen vacatures.

Ook in de VS lieten de verschillende inkoopmanagersindices krimp zien, hoewel de krimp wel iets afnam. De inkoopmanagersindex van ISM omtrent de industrie steeg van 46,0 in juni naar 46,4. Data van S&P Global toonden voor de Amerikaanse industrie in juli ook een stijging van de inkoopmanagersindex. Deze index steeg van 46,3 naar 49,0.

Olie werd dinsdag goedkoper, nadat juli die de grootste stijging in één maand sinds januari 2022 markeerde en olie tot één van 's werelds best presterende activaklassen van de maand maakte. "De markt maakt zich steeds meer zorgen over krappe voorraden en veerkrachtige economische groei", zei Rob Haworth van U.S. Bank Wealth Management. "We verwachten dat de oliemarkt over een langere termijn te maken zal krijgen met een structureel onderaanbod, wat prijsondersteuning zou moeten bieden."

Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 81,10 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 84,75 dollar werd betaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0965. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0993 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0993 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Frankfurt was het aandeel BMW de sterkste daler met een min van 5,4 procent, ondanks verbeterde vooruitzichten voor het volledige jaar. De negativiteit lijkt te zijn aangewakkerd door een waarschuwing dat hogere kosten bij de bouw van elektrische auto's waarschijnlijk zullen wegen op de vrije kasstroom in de tweede helft van het jaar.

Rheinmetall ging opnieuw aan kop en wist een koerswinst te boeken van 2,0 procent.

Deutsche Post DHL Group heeft ook in het tweede kwartaal van 2023 minder omzet en winst geboekt, maar zag wel kans om de outlook voor het gehele boekjaar te verhogen. Het aandeel sloot 5,2 procent lager. In Amsterdam en Brussel moesten PostNL en BPost ook terrein prijsgeven.

Covestro heeft de verwachtingen voor 2023 getemperd bij de update over het tweede kwartaal, dat werd gekenmerkt door economische zwakte en een lage vraag. Desondanks wist het aandeel 1,4 procent hoger te sluiten.

BP daalde na kwartaalcijfers licht met 0,1 procent. Net als Shell en de Amerikaanse oliereuzen vorige week, daalde de winst bij BP ook als gevolg van de lagere olieprijs. BP gaat voor 1,5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

In Parijs wist Capgemini 2,5 procent bij te schrijven, terwijl Eurofins Scientific een verlies van 3,7 procent moest incasseren.

Euro STOXX 50 4.430,92 (-0,9%)

STOXX Europe 600 468,46 (-0,6%)

DAX 16.240,40 (-1,3%)

CAC 40 7.407,08 (-1,2%)

FTSE 100 7.666.27 (-0,4%)

SMI 11.309,25 (-0,1%)

AEX 788,19 (-0,5%)

BEL 20 3.781,22 (+0,1%)

FTSE MIB 29,356,16 (-1,0%)

IBEX 35 9.555,90 (-0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Woensdag gaan de Amerikaanse beurzen een rode opening tegemoet, nadat Fitch dinsdagavond nabeurs de kredietwaardigheid van de VS verlaagde.

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag wat verdeeld gesloten

De aandelenmarkten bleven dinsdag vrij dicht bij huis en lijken wat op adem te komen na de sterke prestaties van de afgelopen maand. Ook is er wellicht een wat afwachtende houding in aanloop naar de belangrijke de banencijfers op vrijdag en de winstrapporten van grote technologiebedrijven later deze week.

Vooralsnog weet het cijferseizoen positief te verassen en volgens FactSet heeft ruim de helft van deze 500 bedrijven al gerapporteerd, waarvan 80 procent beter dan verwachte winstcijfers boekte.

Vandaag stonden er ook verschillende economische-data geagendeerd. Zo is in de VS het aantal vacatures licht gedaald. In juni bedroeg het aantal openstaande vacatures net iets minder dan 9,6 miljoen, tegen ruim 9,6 miljoen in mei. In juni 2022 waren er nog 11,0 miljoen vacatures.

Ook lieten de verschillende inkoopmanagersindices krimp zien, hoewel de krimp wel iets afnam. De inkoopmanagersindex van ISM omtrent de industrie steeg van 46,0 in juni naar 46,4. Data van S&P Global toonden voor de Amerikaanse industrie in juli ook een stijging van de inkoopmanagersindex. Deze index steeg van 46,3 naar 49,0.

De olieprijzen daalden licht door een sterkere dollar en wellicht wat winstnemingen, na de sterke rally van vorige maand. Aan het einde van de week staat er een online meeting van de OPEC + op de agenda. De verwachting is dat Saoedi-Arabië de vrijwillige productieverlagingen tot september zal verlengen en het wereldwijde aanbod daarmee verder zal aanscherpen.

De september future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 0,5 procent lager op 81,37 dollar op de New York Mercantile Exchange.

De euro/dollar verzwakte dinsdag verder en noteerde op 1,0975. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0993 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0993 op de bord.

Bedrijfsnieuws



Caterpillar heeft in het tweede kwartaal de winstverwachtingen van Wall Street ruimschoots overtroffen. De omzet steeg met 22 procent naar 17,3 miljard dollar, wat een aangepaste winst per aandeel opleverde van 5,55 dollar. Volgens FactSet rekenden analisten op 4,57 dollar. Het aandeel trok de kar bij de Dow Jones Industrial Index en noteerde 8,9 procent hoger op 288,65 dollar. Dit was een nieuw record.

Uber Technologies is in het tweede kwartaal van 2023 flink doorgegroeid en behaalde zwarte cijfers. Het nettoresultaat verbeterde van een verlies van 2,6 miljard dollar naar een winst van 394 miljoen dollar. Dat is wel inclusief 384 miljoen dollar aan meevallers, vooral te danken aan boekwinsten op investeringen van Uber. De vrije kasstroom steeg van 382 miljoen dollar naar ruim 1,1 miljard dollar. Desondanks moest het aandeel 5,7 procent terrein prijsgeven.

Merck heeft bij de resultaten over tweede kwartaal de outlook neerwaarts aangepast, zoals op 16 juni al was aangekondigd. Voor heel dit jaar rekent de farmaceut nu op een winst per aandeel van 2,95 tot 3,05 dollar tegen eerder 6,88 tot 7,00 dollar. Analisten rekenen op 2,90 dollar per aandeel. Merck nam in april van dit jaar Prometheus Biosciences over voor 10,8 miljard dollar en nam daar nu een voorziening voor van 10,2 miljard dollar. Per aandeel is dit 4,02 dollar. Medio juni waarschuwde Merck al dat beleggers rekening moeten houden met een bedrag van ongeveer 4 dollar per aandeel. Het aandeel noteerde 1,3 procent lager.

Pfizer is iets voorzichtiger geworden over de omzet in 2023. Pfizer verwacht nu een omzet van 67 tot 70 miljard dollar, tegen eerder 67 tot 71 miljard dollar. Voor 2023 rekent Pfizer wel nog steeds op een aangepaste winst per aandeel van 3,25 tot 3,45 dollar. Pfizer verwacht dat coronavaccin Comirnaty dit jaar 13,5 miljard dollar zal opleveren, 64 procent minder dan in 2022. De opbrengsten uit de verkoop van coronabehandeling Paxlovid komen dit jaar vermoedelijk 58 procent lager uit op 8 miljard dollar, aldus Pfizer. Het aandeel moest gedurende de handel 1,3 procent inleveren.

Opvallend was de sterke stijging van Arista Networks. Het aandeel van het Amerikaanse computernetwerkbedrijf wist bijna 20 procent bij te schrijven na beter dan verwachte kwartaalcijfers en optimisme over het komende kwartaal. Het aandeel wist hiermee de recordstanden aan te scherpen.

Norwegian Cruise Line Holdings, moest daarentegen zo’n 12 procent terrein prijsgeven. Hoewel het bedrijf in het tweede kwartaal een winst- en omzetstijging boekte, miste de prognose voor het derde kwartaal de schattingen van analisten.

Nabeurs maakte onder andere nog AMD en Starbucks nog de cijfers bekend.

Halfgeleiderfabrikant AMD heeft in het tweede kwartaal iets beter dan verwacht gepresteerd. De zwakke PC markt drukte de omzet en winst, maar de vraag naar chips voor AI was gestegen.

AMD noteerde in de handel nabeurs ongeveer 4 procent hoger, waarbij gedurende de reguliere handel het aandeel 2,8 procent hoger was gesloten.

Starbucks heeft in het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen overtroffen en boekte een recordomzet. Starbucks boekte een omzetgroei van 12 procent tot 9,2 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. En dat is een nieuw record. Echter, analisten rekenden op 9,3 miljard dollar. De winst steeg met 19 procent tot 1,00 dollar per aandeel. Hier was gerekend op 0,95 dollar. In China nam de vergelijkbare omzet toe met maar liefst 46 procent.

S&P 500 index 4.576,73 (-0,3%)

Dow Jones index 35.630,68 (+0,2%)

Nasdaq Composite 14.283,91 (-0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 32.813,06 (-2,0%)

Shanghai Composite 3.263,20 (-0,8%)

Hang Seng 19.613,51 (-2,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0985. Dinsdagavond noteerde het muntpaar op 1,0975.

USD/JPY Yen 143,10

EUR/USD Euro 1,0985

EUR/JPY Yen 157,20

MACRO-AGENDA:

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 OCI - Cijfers tweede kwartaal

07:00 DSM-Firmenich - Cijfers tweede kwartaal

07:00 JDE Peet's - Halfjaarcijfers

08:00 Wolters Kluwer - Cijfers tweede kwartaal

00:00 Melexis - Cijfers tweede kwartaal

13:00 Alibaba - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 AMC Entertainment - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Kraft Heinz - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 DoorDash - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 PayPal - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers tweede kwartaal (VS)