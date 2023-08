Olieprijs neemt een adempauze Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag wat gedaald. Dit nadat de koers voor een vat WTI-olie maandag op zijn hoogste niveau in drie maanden was gesloten. De olieprijzen daalden licht door een sterkere dollar en wellicht wat winstnemingen, na de sterke rally van vorige maand. De markt ziet zich gesteund door de afnemende angst voor een wereldwijde economische vertraging, waarbij ook de verkrapping van de mondiale voorraden extra steun biedt. Goldman Sachs heeft zijn prognoses voor een tekort aan olie verhoogd vanwege de inspanningen van Rusland en Saoedi-Arabië om de olievoorraden te verminderen. De Amerikaanse zakenbank verwacht voor het huidige kwartaal een tekort van 2,3 miljoen vaten per dag. Voor het vierde kwartaal zien ze dat teruglopen naar een tekort van 1,4 miljoen vaten per dag. Voor 2024 verwachten de analisten van de bank een tekort van gemiddeld 600.000 vaten per dag. Desondanks heeft de bank haar prijsprognoses ongewijzigd gelaten, aangezien sterke voorraadniveaus en de aanhoudende impact van hogere rentetarieven die de prijzen drukken. Goldman Sachs houdt rekening een prijs voor een vat Brentolie van 86,00 dollar tegen het einde van het jaar. Aan het einde van de week staat er een online meeting van de OPEC + op de agenda. De verwachting is dat Saoedi-Arabië de vrijwillige productieverlagingen tot september zal verlengen en het wereldwijde aanbod daarmee verder zal aanscherpen. De september future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 0,5 procent lager op 81,37 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.