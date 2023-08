Wall Street wat verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden dinsdag enigszins verdeeld met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index noteerde 0,3 procent lager op 4574,560 punten en ook de Nasdaq moest terrein prijsgeven en noteerde 0,4 procent lager op 14.286,04 punten. De Dow Jones wist daarentegen een kleine plus van 0,1 procent op de borden te zetten en noteerde op 35.579,34 punten.

Het is een drukke week waarin meer dan 160 S&P 500 bedrijven hun kwartaalresultaten presenteren. Volgens FactSet heeft ruim de helft van deze 500 bedrijven al gerapporteerd, waarvan 80 procent beter dan verwachte winstcijfers boekte.

Vandaag stonden er ook verschillende economische-data geagendeerd. Zo is in de VS het aantal vacatures licht gedaald. In juni bedroeg het aantal openstaande vacatures net iets minder dan 9,6 miljoen, tegen ruim 9,6 miljoen in mei. In juni 2022 waren er nog 11,0 miljoen vacatures.

Ook lieten de verschillende inkoopmanagersindices krimp zien, hoewel de krimp wel iets afnam. De inkoopmanagersindex van ISM omtrent de industrie steeg van 46,0 in juni naar 46,4. Data van S&P Global toonden voor de Amerikaanse industrie in juli ook een stijging van de inkoopmanagersindex. Deze index steeg van 46,3 naar 49,0.

Olie werd dinsdag opnieuw iets duurder, nadat juli die de grootste stijging in één maand sinds januari 2022 markeerde en olie tot een van 's werelds best presterende activaklassen van de maand maakte. "De markt maakt zich steeds meer zorgen over krappe voorraden en veerkrachtige economische groei", zei Rob Haworth van U.S. Bank Wealth Management. "We verwachten dat de oliemarkt over een langere termijn te maken zal krijgen met een structureel onderaanbod, wat prijsondersteuning zou moeten bieden."

Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 81,88 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 85,40 dollar werd betaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0965. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0993 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0993 op de borden.

Bedrijfsnieuws



Caterpillar heeft in het tweede kwartaal de winstverwachtingen van Wall Street ruimschoots overtroffen. De omzet steeg met 22 procent naar 17,3 miljard dollar, wat een aangepaste winst per aandeel opleverde van 5,55 dollar. Volgens FactSet rekenden analisten op 4,57 dollar. Het aandeel trok de kar bij de Dow Jones Industrial Index en noteerde 7,9 procent hoger op 286,00 dollar. Dit was een nieuw record.

Uber Technologies is in het tweede kwartaal van 2023 flink doorgegroeid en behaalde zwarte cijfers. Het nettoresultaat verbeterde van een verlies van 2,6 miljard dollar naar een winst van 394 miljoen dollar. Dat is wel inclusief 384 miljoen dollar aan meevallers, vooral te danken aan boekwinsten op investeringen van Uber. De vrije kasstroom steeg van 382 miljoen dollar naar ruim 1,1 miljard dollar. Desondanks moest het aandeel 6,5 procent terrein prijsgeven.

Merck heeft bij de resultaten over tweede kwartaal de outlook neerwaarts aangepast, zoals op 16 juni al was aangekondigd. Voor heel dit jaar rekent de farmaceut nu op een winst per aandeel van 2,95 tot 3,05 dollar tegen eerder 6,88 tot 7,00 dollar. Analisten rekenen op 2,90 dollar per aandeel. Merck nam in april van dit jaar Prometheus Biosciences over voor 10,8 miljard dollar en nam daar nu een voorziening voor van 10,2 miljard dollar. Per aandeel is dit 4,02 dollar. Medio juni waarschuwde Merck al dat beleggers rekening moeten houden met een bedrag van ongeveer 4 dollar per aandeel. Het aandeel noteerde 0,5 procent lager.

Pfizer is iets voorzichtiger geworden over de omzet in 2023. Pfizer verwacht nu een omzet van 67 tot 70 miljard dollar, tegen eerder 67 tot 71 miljard dollar. Voor 2023 rekent Pfizer wel nog steeds op een aangepaste winst per aandeel van 3,25 tot 3,45 dollar. Pfizer verwacht dat coronavaccin Comirnaty dit jaar 13,5 miljard dollar zal opleveren, 64 procent minder dan in 2022. De opbrengsten uit de verkoop van coronabehandeling Paxlovid komen dit jaar vermoedelijk 58 procent lager uit op 8 miljard dollar, aldus Pfizer. Het aandeel moest gedurende de handel 1,3 procent inleveren.

Opvallend was de sterke stijging van Arista Networks. Het aandeel van het Amerikaanse computernetwerkbedrijf wist 20 procent bij te schrijven na beter dan verwachte kwartaalcijfers en optimisme over het komende kwartaal. Het aandeel wist hiermee de recordstanden aan te scherpen.

Norwegian Cruise Line Holdings, moest daarentegen zo’n 13 procent terrein prijsgeven. Hoewel het bedrijf in het tweede kwartaal een winst- en omzetstijging boekte, miste de prognose voor het derde kwartaal de schattingen van analisten.