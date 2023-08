Europese beurzen starten augustus in mineur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag op de eerste handelsdag van augustus lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,6 procent tot 468,46 punten, de Duitse DAX sloot 1,3 procent lager op 16.240,40 punten en de Franse CAC 40 verloor 1,2 procent op 7.406,08 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent lager op 7.666,27 punten.

"Het lijkt erop dat de recessie in de [Europese] industrie doorzet", zei hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. De cijfers van vandaag suggereren volgens de econoom dat de tweede jaarhelft een "bumpy ride" zal worden.

De verschillende inkoopmanagersindices uit de eurozone kwamen in juli allemaal in de krimpzone uit, maar lieten in een paar gevallen wel iets minder krimp zien dan eerder werd gemeten, zoals in het geval van Frankrijk.

De werkloosheid in de eurozone kwam in juni uit op 6,4 procent, gelijk aan de werkloosheid in mei.

In de VS is het aantal vacatures licht gedaald. In juni bedroeg het aantal openstaande vacatures net iets minder dan 9,6 miljoen, tegen ruim 9,6 miljoen in mei. In juni 2022 waren er nog 11,0 miljoen vacatures.

Ook in de VS lieten de verschillende inkoopmanagersindices krimp zien, hoewel de krimp wel iets afnam. De inkoopmanagersindex van ISM omtrent de industrie steeg van 46,0 in juni naar 46,4. Data van S&P Global toonden voor de Amerikaanse industrie in juli ook een stijging van de inkoopmanagersindex. Deze index steeg van 46,3 naar 49,0.

Olie werd dinsdag goedkoper, nadat juli die de grootste stijging in één maand sinds januari 2022 markeerde en olie tot één van 's werelds best presterende activaklassen van de maand maakte. "De markt maakt zich steeds meer zorgen over krappe voorraden en veerkrachtige economische groei", zei Rob Haworth van U.S. Bank Wealth Management. "We verwachten dat de oliemarkt over een langere termijn te maken zal krijgen met een structureel onderaanbod, wat prijsondersteuning zou moeten bieden."

Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 81,10 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 84,75 dollar werd betaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0965. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0993 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0993 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Frankfurt was het aandeel BMW de sterkste daler met een min van 5,4 procent, ondanks verbeterde vooruitzichten voor het volledige jaar. De negativiteit lijkt te zijn aangewakkerd door een waarschuwing dat hogere kosten bij de bouw van elektrische auto's waarschijnlijk zullen wegen op de vrije kasstroom in de tweede helft van het jaar.

Rheinmetall ging opnieuw aan kop en wist een koerswinst te boeken van 2,0 procent.

Deutsche Post DHL Group heeft ook in het tweede kwartaal van 2023 minder omzet en winst geboekt, maar zag wel kans om de outlook voor het gehele boekjaar te verhogen. Het aandeel sloot 5,2 procent lager. In Amsterdam en Brussel moesten PostNL en BPost ook terrein prijsgeven.

Covestro heeft de verwachtingen voor 2023 getemperd bij de update over het tweede kwartaal, dat werd gekenmerkt door economische zwakte en een lage vraag. Desondanks wist het aandeel 1,4 procent hoger te sluiten.

BP daalde na kwartaalcijfers licht met 0,1 procent. Net als Shell en de Amerikaanse oliereuzen vorige week, daalde de winst bij BP ook als gevolg van de lagere olieprijs. BP gaat voor 1,5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

In Parijs wist Capgemini 2,5 procent bij te schrijven, terwijl Eurofins Scientific een verlies van 3,7 procent moest incasseren.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent lager op 4.572,75 punten. De Dow Jones noteerde licht hoger op 35.569,69 punten. De technologiebeurs Nasdaq stond 0,5 procent in het rood.