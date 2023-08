Rode start augustus voor AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is, na een goede prestatie in juli, met een klein verlies aan augustus begonnen. De AEX daalde 0,7 procent naar 786,14 punten. Volgens een enquête van analist Corné van Zeijl onder beursexperts is er voor augustus een "lichte vorm van optimisme" te zien. Van de ondervraagde experts rekent 29 procent op een stijging van de AEX in augustus. En 20 procent ziet de hoofdindex dalen. Een neutraal percentage van 51 procent is volgens Van Zeijl overigens hoog. Favoriet van de experts voor komende maand is ASML. "ASML is de grote favoriet voor augustus. Het aandeel is als één van de weinigen gedaald", lichtte Van Zeijl de keuze van de experts toe. Ook ING en NN werden genoemd. Het minst favoriete aandeel is Randstad. "Het aandeel heeft afgelopen maand uitstekend gepresteerd, terwijl het toch recessiegevoelig is." De experts zien het ook niet zitten in ArcelorMittal en de sectorgenoten ASMI en Besi. "Ik kan me voorstellen dat een aantal experts denkt dat als ASML daalt, de overige chippers zullen volgen", aldus Van Zeijl. Veel aandacht was er vandaag voor de inkoopmanagersindexen voor de industrie. Wereldwijd wijzen deze data op krimp, maar de krimp lijkt hier en daar wel af te nemen. De industrie blijft op de Amerikaanse economie drukken, maar "fabrikanten schudden duidelijk de recessievrees van zich af en maken zich op voor betere tijden", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global. Toch lijkt de situatie in Europa lastiger. "Het lijkt erop dat de recessie in de [Europese] industrie doorzet", zei hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. De cijfers van vandaag suggereren volgens de econoom dat de tweede jaarhelft een "bumpy ride" zal worden. De euro/dollar handelde op 1,0963 en olie werd bijna een procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX was UMG koploper met een bescheiden koerswinst van 0,3 procent. Sectorgenoten Besi en ASMI en Ahold Delhaize stegen ook licht. Meer winnaars waren er vandaag niet. ArcelorMittal en DSM-Firmenich daalden 1,9 en 2,1 procent. DSM opent morgen voorbeurs de boeken. De slechtste prestatie in de hoofdindex was voor Adyen, dat 2,4 procent daalde. In de AMX steeg Basic-Fit 1,2 procent. De uitbater van fitnessclubs kreeg een koopadvies van Berenberg. Fugro werd 1,2 procent duurder, maar OCI, dat morgen met cijfers komt, daalde 3,8 procent. Just Eat Takeaway verloor zelfs 4,4 procent. Bij de kleinere aandelen won Azerion 10,1 procent. Azerion heeft de portefeuille met spellen van Youda Games aan Playtika Holding verkocht voor 81,3 miljoen euro en een ‘earn out’, waardoor de totale verkoopsom kan oplopen tot 150 miljoen euro. Fastned won 1,5 procent, maar Vivoryon daalde 3,2 procent. Wall Street Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen kleine verliezen. Bron: ABM Financial News

