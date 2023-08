Activist Loeb positief over nieuwe management Shell – media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Third Point LLC, het fonds van de activistische belegger Dan Loeb, prees het nieuwe managementteam van Shell voor het vooropstellen van het rendement van beleggers en kostenbesparingen. Dit bleek dinsdag uit een nieuwsbericht van Bloomberg. De nieuwe CEO van de oliegigant, Wael Sawan, en cfo Sinead Gorman "hebben blijk gegeven van een niet-aflatende inzet voor aandeelhouderswaarde, kapitaaldiscipline en verbeterde rendementen", zei Third Point in een brief op 31 juli, gericht aan investeerders, volgens Bloomberg. Daarin werd het bedrijf ook toegejuicht voor het elimineren van "zinloze doelen". Loeb's fonds nam in 2021 een belang van 750 miljoen dollar in Shell en riep toenmalig CEO Ben van Beurden op om de divisie LNG, hernieuwbare energiebronnen en marketing af te splitsen in een op zichzelf staande entiteit. Sawan en Gorman hebben "hun woorden met daden ondersteund" door projecten met lage rendementen te annuleren en de betalingen aan aandeelhouders te verhogen, volgens Third Point. Shell heeft vorige week nog aangegeven om in de komende drie maanden voor 3 miljard dollar aan eigen aandelen te zullen inkopen. Het dividend werd ook met 15 procent verhoogd. Maar topman Sawan meent dat gezien de huidige aandelenkoers, de inkoop van eigen aandelen prioriteit verdient. Third Point beschouwt Shell als "een aantrekkelijke investering" omdat volgens het fonds de aandelen worden verhandeld tegen een "verbluffende korting op de intrinsieke waarde", aldus de brief. Bron: ABM Financial News

