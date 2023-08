Beursblik: stabiele omzet met winstdruk verwacht bij JDE Peet's

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet’s heeft in het afgelopen halfjaar de omzet licht zien verbeteren, maar de winstgevendheid zien afnemen ten opzichte van een jaar geleden. Dit is de verwachting van analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus.

De omzet wordt door de analisten geschat op 4,0 miljard euro, dat is een lichte verbetering ten opzichte van 3,9 miljard euro gedurende de eerste helft van 2022. Autonoom rekenen de analisten op een stijging met 3,8 procent. De hoogste raming ligt op een groei van 5,9 procent, maar er wordt ook rekening gehouden met een krimp van 0,4 procent.

De groei is prijsgedreven. Analisten rekenen op een prijsstijging in de eerste zes maanden van 8,6 procent, terwijl de volumes met 5,2 procent daalden. Europa is de achterblijven volgens de consensus, met een autonome groei van 2,0 procent.

De aangepaste EBIT van JDE komt naar verwachting uit op 552 miljoen, ten opzichte van 631 miljoen een jaar geleden. Autonoom zou dat een krimp zijn van 9,3 procent.

Voor de onderliggende winst wordt gerekend op 0,82 euro per aandeel, ten opzichte van 1,05 euro vorig jaar.

Volgens de analisten van Berenberg wordt het bedrijf geconfronteerd met hogere inkoop- en grondstofkosten en dalingen in de koffieverkoop in de detailhandel in Europa naarmate consumenten terugkeren naar kantoor. Bovendien blijft private label een grote bedreiging voor merkspelers, aangezien het aanbod weer online komt en consumenten geld willen besparen.

JDE is hier sterk aan blootgesteld, aangezien het merendeel van zijn verkopen nog steeds via het retailkanaal verloopt in plaats van rechtstreeks aan de consument, aldus Berenberg

Ten slotte wijst Berenberg op het belang van Mondelez, wat geleidelijk wordt afgebouwd. Mondelez is op overnamepad en heeft nog ongeveer 4 miljard dollar aan schulden, die in 2025 aflopen.

Als de rentetarieven hoog blijven, zou Mondelez ervoor kunnen kiezen om zijn belang in JDE verder te verkleinde om deze schuld af te lossen, in plaats van te herfinancieren. Mondelez heeft momenteel een belang van circa 19 procent in JDE, aldus de website van het koffiebedrijf.

Berenberg handhaaft vooralsnog het Houden advies met een koersdoel van 25,85 euro.

Outlook

Voor 2023 rekent JDE op een autonome groei aan de bovenkant van de doelstelling voor de middellange termijn van 3 tot 5 procent. De aangepaste EBIT zal met een laag enkelcijferig percentage stijgen, met daarbij een bescheiden stijging van de kosten. Verder wil JDE Peet's het dividend stabiel houden.

De analistenconsensus rekent op 4,4 procent omzetgroei in 2023, met een stijging van de aangepaste EBIT van 1,3 procent.

De doelstellingen voor de middellange termijn zijn een groei van het aangepaste bedrijfsresultaat met circa 5 procent, terwijl de omzet ook na 2023 autonoom zal groeien met 3 tot 5 procent.

JDE overlegt de eerste halfjaarcijfers van 2023 op woensdag 2 augustus.