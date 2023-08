Uber en Caterpillar krijgen Wall Street niet in het groen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt augustus in het rood te starten, hoewel de openingsverliezen bescheiden zullen zijn. Circa een half uur voor opening noteren de futures op de S&P en de Nasdaq 0,4 en 0,5 procent lager. Juli was een sterke maand voor Wall Street. De S&P 500 en Nasdaq sloten beiden hun vijfde maand op rij met winst af. Dit jaar is de Nasdaq met meer dan 38 procent gestegen, terwijl de S&P 500 met 20 procent is gestegen. De drijvende kracht achter de opwaartse beweging is volgens de KBC de overtuiging dat de economie zich beweegt in de richting van een zogeheten 'Goldilock'-scenario, ofwel dalende consumentenprijzen met relatieve sterke groei. De Fed bevestigde zo'n scenario vorige week. De centrale bank voorspelt niet langer een recessie en ziet de inflatie richting 2 procent terugvallen. "En die visie houdt traditioneel stand tot op het moment dat de economische data de neuzen in een andere richting dwingen", aldus KBC. Meer dan 160 S&P 500 bedrijven zullen deze week hun kwartaalresultaten presenteren. Volgens FactSet heeft ruim de helft van deze 500 bedrijven al gerapporteerd, waarvan 80 procent beter dan verwachte winstcijfers boekte. Vanmiddag was het al druk met bedrijfsresultaten. Voorbeurs openden onder meer sectorgenoten Merck en Pfizer de boeken en ook Uber en Caterpillar kwamen aan de beurt. Nabeurs volgen AMD en Starbucks. Macro-economisch is er later vanmiddag aandacht voor de inkoopmanagersindexen in de industrie, de vacatures in juni en de bouwuitgaven. De euro/dollar handelt op 1,0955 en olie wordt een half procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Uber Technologies is in het tweede kwartaal van 2023 flink doorgegroeid en behaalde zwarte cijfers. De aangepaste EBITDA steeg met liefst 152 procent van 364 naar 916 miljoen dollar. Voor het lopende derde kwartaal mikt Uber op boekingen ter waarde van 34,0 tot 35,0 miljard dollar en een aangepaste EBITDA van 975 miljoen tot 1,025 miljard dollar. Het aandeel Uber loopt voorbeurs ruim een procent op. Caterpillar winst in het tweede kwartaal de winstverwachtingen van Wall Street ruimschoots te overtreffen. De omzet steeg met 22 procent naar 17,3 miljard dollar, wat een aangepaste winst per aandeel opleverde van 5,55 dollar. Volgens FactSet rekenden analisten op 4,57 dollar. Het aandeel lijkt een procent hoger te gaan openen. Sectorgenoten Pfizer en Merck verlaagden beiden de outlook. Merck deed dit vanwege de overname van Prometheus Biosciences. Daarvoor treft het een voorziening van ruim 10 miljard dollar. Prizer werd voorzichtiger omdat de vraag naar coronaproducten een stuk minder groot is. Merck gaat vermoedelijk hoger van start, maar Pfizer daalt wat. Slotstanden De S&P 500 index koerste maandag 0,2 procent hoger op 4588,96 punten, de Dow Jones index noteerde 0,3 procent hoger op 35.559,53 punten en de Nasdaq kon 0,2 procent bijschrijven op 14.346,02 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.