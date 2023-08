Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor het aandeel Euronext verhoogd van 80,00 naar 83,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Bank of America verhoogde de taxaties voor de winst per aandeel voor 2023, 2024 en 2025 met 3 procent, met als voornaamste reden de aandeleninkoop van 200 miljoen euro die Euronext vorige week bij de kwartaalcijfers aankondigde. Volgens de bank ligt Euronext op schema in de realisering van de doelstellingen voor 2024, waaronder een samengestelde omzetgroei van 3 tot 4 procent. Bank of America denkt dat 4 procent haalbaar is. De kosten over het afgelopen halfjaar kwamen lager uit dan de outlook van Euronext, maar de bank laat de kostenraming voor heel dit jaar ongemoeid op 630 miljoen euro, omdat de analisten inschatten dat de projectkosten de komende periode zullen oplopen. Bank of America vindt dat Euronext is ondergewaardeerd en op mondiale schaal zelfs één van de laagst gewaardeerde beursplatforms is. Het aandeel Euronext noteerde dinsdag op een rood Damrak 2,2 procent lager op 67,70 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.