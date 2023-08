Pfizer verlaagt omzetoutlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pfizer is iets voorzichtiger geworden over de omzet in 2023. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de farmaceut. Pfizer verwacht nu een omzet van 67 tot 70 miljard dollar, tegen eerder 67 tot 71 miljard dollar. Voor 2023 rekent Pfizer wel nog steeds op een aangepaste winst per aandeel van 3,25 tot 3,45 dollar. Pfizer verwacht dat coronavaccin Comirnaty dit jaar 13,5 miljard dollar zal opleveren, 64 procent minder dan in 2022. De opbrengsten uit de verkoop van coronabehandeling Paxlovid komen dit jaar vermoedelijk 58 procent lager uit op 8 miljard dollar, verwacht Pfizer. Tweede kwartaal Pfizer heeft in het tweede kwartaal de omzet en de resultaten zien dalen. In het afgelopen kwartaal daalde de nettowinst met 77 procent op jaarbasis van iets meer dan 9,9 miljard dollar naar ruim 2,3 miljard dollar, of 0,41 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel daalde van 2,04 naar 0,67 dollar, waar analisten geraadpleegd door FactSet uitgingen van 0,57 dollar. De omzet nam op jaarbasis dan ook met 54 procent af tot 12,7 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 13,4 miljard dollar. Het aandeel Pfizer daalde in de voorbeurshandel 1,0 procent. Bron: ABM Financial News

