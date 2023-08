Merck verlaagt winstverwachting

(ABM FN-Dow Jones) Merck heeft bij de resultaten over tweede kwartaal de outlook neerwaarts aangepast, zoals op 16 juni al was aangekondigd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut.

Voor heel dit jaar rekent de farmaceut nu op een winst per aandeel van 2,95 tot 3,05 dollar tegen eerder 6,88 tot 7,00 dollar. Analisten rekenen op 2,90 dollar per aandeel.

De omzet zal naar verwachting tussen 58,6 en 59,6 miljard dollar uitkomen tegen eerder 57,7 tot 58,9 miljard dollar. Analisten mikken op 58,7 miljard dollar.

Merck nam in april van dit jaar Prometheus Biosciences over voor 10,8 miljard dollar en nam daar nu een voorziening voor van 10,2 miljard dollar. Per aandeel is dit 4,02 dollar. Medio juni waarschuwde Merck al dat beleggers rekening moeten houden met een bedrag van ongeveer 4 dollar per aandeel.

Tweede kwartaal

Netto boekte Merck afgelopen kwartaal een verlies van bijna 6 miljard dollar. Een jaar geleden was dit nog een winst van ruim 3,9 miljard dollar.

Op aangepaste basis draaide de winst per aandeel van 1,87 over het tweede kwartaal van 2022 naar een verlies van 2,06 dollar in het afgelopen kwartaal, hetgeen wel beter was dan verwacht. Analisten rekenden op een verlies van 2,18 dollar per aandeel.

De omzet steeg met 3 procent op jaarbasis tot ruim 15 miljard dollar, terwijl de consensus samengesteld door FactSet op ruim 14,4 miljard dollar mikte.

Het aandeel Merck lijkt dinsdag 2,4 procent hoger te openen.