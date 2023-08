Europese beurzen lager rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag op de eerste handelsdag van augustus lager, maar het handelsverloop is relatief rustig, in een markt die veel beleggers aantrekt om de rally maar niet te willen missen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,6 procent op 469,80 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,9 procent naar 16.304,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,9 procent met een stand van 7.430,33 punten. De Britse FTSE daalde 0,3 procent naar 7.673,07 punten.

Steeds meer 'aandelen-beren' gooien de handdoek in de ring, ziet investment manager Simon Wiersma van ING. Maandag was het de beurt aan de strategen van onder andere Citigroup en Morgan Stanley, die hun negatieve visie voor de aandelenbeurzen hebben losgelaten. "Ze voorzien nu dat de rally een vervolg zal krijgen. En er zullen meer analisten volgen. Ze kunnen het zich namelijk niet permitteren om de boot nog verder te missen", meent Wiersma.

De verschillende inkoopmanagersindices uit de eurozone kwamen in juli allemaal in de krimpzone uit, maar lieten in een paar gevallen wel iets minder krimp zien dan eerder werd gemeten, zoals in het geval van Frankrijk.

De werkloosheid in de eurozone kwam in juni uit op 6,4 procent, gelijk aan de werkloosheid in mei.

In de VS gaat de aandacht vanmiddag uit naar twee inkoopdata voor de industrie, van S&P en van ISM, en verder de vacaturestand en de bouwuitgaven in juni.

Olie noteerde dinsdag lager. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het rood op 81,50 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 85,17 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0971. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0993 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0993 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Post DHL Group heeft ook in het tweede kwartaal van 2023 minder omzet en winst geboekt, maar zag wel kans om de outlook voor het gehele boekjaar te verhogen. Het aandeel noteerde 4,7 procent lager. In Amsterdam en Brussel lijden PostNL en BPost ook verlies.

Covestro heeft de verwachtingen voor 2023 getemperd bij de update over het tweede kwartaal, dat werd gekenmerkt door economische zwakte en een lage vraag. Covestro noteerde 1,2 procent hoger.

BP steeg na kwartaalcijfers 1,4 procent. Net als Shell en de Amerikaanse oliereuzen vorige week, daalde de winst bij BP ook als gevolg van de lagere olieprijs. BP gaat voor 1,5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen.

Parijs liet zeven plussen zien, Frankfurt elf. Geen van deze sprong er uit. Aan de min zijde was dat wel anders, met het Franse Teleperformance dat een verlies van 3,3 procent boekte. In Frankfurt was het aandeel BMW de sterkste daler met een min van 5,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index sloot maandag 0,2 procent hoger op 4588,96 punten, de Dow Jones index noteerde 0,3 procent hoger op 35.559,53 punten en de Nasdaq kon 0,2 procent bijschrijven op 14.346,02 punten.