Beursblik: ASML favoriet voor augustus

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts laten voor augustus een "lichte vorm van optimisme" zien. Dit bleek uit de enquête die analist Corné van Zeijl van Cardano maandelijks houdt. Van de ondervraagde experts rekent 29 procent op een stijging van de AEX in augustus. En 20 procent ziet de hoofdindex dalen. Een neutraal percentage van 51 procent is volgens Van Zeijl overigens hoog. De experts adviseren voor augustus ASML, gevolgd door de financials ING en NN Group. "ASML is de grote favoriet voor augustus. Het aandeel is als een van de weinige gedaald", lichtte Van Zeijl de keuze van de experts toe. Het minst favoriet is het aandeel Randstad. "Het aandeel heeft afgelopen maand uitstekend gepresteerd, terwijl het toch recessiegevoelig is." De experts zien het ook niet zitten in ArcelorMittal en de sectorgenoten ASMI en Besi. "Ik kan me voorstellen dat een aantal experts denkt dat als ASML daalt, de overige chippers zullen volgen", aldus Van Zeijl. Bron: ABM Financial News

