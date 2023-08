Valuta: euro in lastiger vaarwater

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag ruim onder de 1,10 dollar en daarmee een stuk lager dan een etmaal eerder, in een week waarin de Verenigde vanaf vandaag vier banencijfers publiceren.

"Het beeld dat in de markt domineert, is dat de ECB voor de beleidsvergadering in september alles nog open heeft staan en dat wordt door de markt niet als hawkish gezien", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De Fed kijkt voor het beleid ook naar de arbeidsmarkt en die is nog niet aan het ontspannen. De verwachting voor juli ligt voor wat de banengroei lager dan wat er over juni werd gemeld, maar de werkloosheid zal zeker niet rond de 4 procent uitkomen", aldus de handelaar van Ebury.

Vanochtend vroeg liet de Reserve Bank of Australia de rente ongemoeid.

De verschillende inkoopmanagersindices uit de eurozone kwamen in juli allemaal in de krimpzone uit, maar lieten in een paar gevallen wel iets minder krimp zien dan eerder werd gemeten, zoals in het geval van Frankrijk.

De werkloosheid in de eurozone kwam in juni uit op 6,4, gelijk aan de werkloosheid in mei.

In de VS gaat de aandacht vanmiddag uit naar twee inkoopdata voor de industrie, van S&P en van ISM, en verder de vacaturestand en de bouwuitgaven in juni.

Woensdag volgen dan de banengroei in de Amerikaanse private sector in juli, donderdag de wekelijkse steunaanvragen en vrijdag het officiële arbeidsrapport over juli.

De euro noteerde dinsdag 0,3 procent lager op 1,0969 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8553 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent en noteerde op 1,2826 dollar. De Australische dollar daalde 1,3 procent naar 0,6627 Amerikaanse dollar.