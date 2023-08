Weer rustige handel op Damrak. Winst ASMI, verlies Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Het is opnieuw een rustige ochtend op Beursplein 5. De AEX daalt 0,3 procent naar 789,98 punten. Het Europese cijferseizoen is inmiddels ook op stoom, met "sterke meevallers, maar ook dito tegenvallers", schreef beleggingsstrateeg Sutanya Chedda van UBS. Chedda zag dat tot op heden vooral banken, mediabedrijven en de halfgeleidersector het goed deden. De energiesector doet het minder goed. Volgens Chedda letten beleggers vooral op de margeontwikkeling bij bedrijven. Steeds meer 'aandelen-beren' gooien de handdoek in de ring, ziet investment manager Simon Wiersma van ING. Maandag was het de beurt aan de strategen van onder andere Citigroup en Morgan Stanley, die hun negatieve visie voor de aandelenbeurzen hebben losgelaten. "Ze voorzien nu dat de rally een vervolg zal krijgen. En er zullen meer analisten volgen. Ze kunnen het zich namelijk niet permitteren om de boot nog verder te missen", meent Wiersma. Beleggers kregen vanochtend de inkoopdata voor de Chinese en Europese industrie, en die wezen op krimp. Vooral de Duitse industrie doet het slecht. Vanmiddag volgen de inkoopdata voor de VS. De euro/dollar handelde op 1,0968 en olie werd iets goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX gaat ASMI aan de leiding met een koerswinst van 0,7 procent. Ahold Delhaize volgt met bijna 0,7 procent. De meeste dalers beperken het verlies tot minder dan een procent. Met 1,8 procent verlies is Adyen de grootste daler. In de AMX profiteert Basic-Fit van een koopaanbeveling van Berenberg. Het aandeel stijgt 4,9 procent. Galapagos volgt met een koerswinst van 4,4 procent, na een adviesverhoging van KBC Securities. Daarentegen dalen Just Eat Takeaway en Vopak met 3,1 en 2,1 procent. Bij de smallcaps is Azerion de uitblinker met een koerswinst van 9,2 procent. Azerion heeft de portefeuille met spellen van Youda Games aan Playtika Holding verkocht voor 81,3 miljoen euro en een earn out, waardoor de totale verkoopsom kan oplopen tot 150 miljoen euro. Fastned stijgt 0,8 procent. Avantium en Vastned dalen 1,3 en 3,5 procent. Het aandeel Vastned noteert vandaag ex-dividend. Bron: ABM Financial News

