Minder omzet en winst voor Deutsche Post DHL

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Post DHL Group heeft ook in het tweede kwartaal van 2023 minder omzet en winst geboekt. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het postbedrijf. Deutsche Post boekte in het tweede kwartaal een omzet van 20,1 miljard euro. Dat was minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. Toen bedroeg de omzet ruim 24 miljard euro. De EBIT daalde met 27,2 procent tot 1,7 miljard euro. En de marge bedroeg 8,4 procent, tegenover 9,7 procent in het eerste kwartaal van 2022. In totaal genereerde Deutsche Post DHL Group in het tweede kwartaal een nettowinst na minderheidsbelangen van 978 miljoen euro. Dat was 1,45 miljard euro in het tweede kwartaal van 2022. De winst per aandeel kwam zo uit op 0,82 euro, vergeleken met 1,19 euro vorig jaar. Outlook Deutsche Post DHL werd wat positiever over het hele boekjaar en verhoogde de ondergrens van de bandbreedte voor de verwachte EBIT voor dit jaar van 6,0 naar 6,2 miljard euro. De bovengrens bleef op 7,0 miljard euro staan. Volgens analisten van Citi zal de verhoging wat teleurstellen. Het gemiddelde van de nieuwe bandbreedte ligt nog altijd onder de analistenconsensus. De investeringen zullen dalen, van 4,1 miljard euro in 2022 naar 3,4 tot 3,9 miljard euro in 2023. De outlook voor 2025 werd dinsdag bevestigd. Bron: ABM Financial News

