Beursblik: KBC Securities verhoogt advies Galapagos

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft dinsdag het koersdoel voor Galapagos verlaagd van 60,00 naar 55,00 euro, maar het advies werd verhoogd van Houden naar Accumuleren. Dit bleek dinsdagmorgen uit een aanpassing van het model voor Galapagos door KBC. De CAR-T-inspanningen van het bedrijf worden als zinvol ervaren. Galapagos betrad de CAR-T-markt met een alternatief point of care productiemodel. Dit Cocoon model moet schaal- en leveringsuitdagingen van autologe CAR-Ts helpen oplossen. Dat is volgens KBC een goede strategie voor snelle proof of concept en voor vroege fase 1/2-data in NHL en CLL. Ook de immunologiefranchise van Galapagos heeft volgens KBC nog altijd waarde, maar de verwachtingen zijn inmiddels wel iets bescheidener. Het aandeel Galapagos stijgt dinsdag 3,7 procent naar 39,48 euro. Bron: ABM Financial News

