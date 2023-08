Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag naar aanleiding van de cijferrapportage van Heineken op maandag het koersdoel voor de bierbrouwer verlaagd van 145,00 euro naar 135,00 euro. Het koopadvies bleef wel intact. Analist Mitch Collett benadrukte dat uitdagende marktomstandigheden in Vietnam en Nigeria al ingecalculeerd waren, maar dat de resultaten alsnog tegenvielen. Prijsverhogingen en kostenbesparingen bleken onvoldoende om de aanzienlijke kosten- en volumedruk te pareren. Daardoor daalde het operationele resultaat met 8,8 procent autonoom, waar de consensus rekende op een daling van 4,8 procent, aldus de analist. Ook de winst per aandeel voldeed niet aan de verwachtingen. Beleggers op Beursplein 5 reageerden maandag flink negatief op de cijferrapportage van de bierbrouwer en het aandeel koerste 8 procent lager naar 89,14 euro. Bron: ABM Financial News

