Covestro tempert verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Covestro heeft de verwachtingen voor 2023 getemperd bij de update over het tweede kwartaal, dat werd gekenmerkt door economische zwakte en een lage vraag. Dit bleek dinsdagmorgen. Het jaarresultaat zal aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte uitkomen. Van economisch herstel is in de rest van het jaar nog geen sprake, waarschuwde Covestro. In april sprak het management de verwachting uit van een EBITDA in 2023 van 1,1 miljard tot 1,6 miljard euro. Covestro verwacht dat de EBITDA in het derde kwartaal tussen de 240 miljoen en 340 miljoen euro zal uitkomen. De omzet daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 20,5 procent tot 7,5 miljard euro. Deze daling was voornamelijk het gevolg van lagere verkoopvolumes en dito prijzen. De EBITDA halveerde tot 671 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.