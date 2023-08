Update: Azerion verkoopt Youda Games Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Azerion

(ABM FN-Dow Jones) Azerion heeft de portefeuille met spellen van Youda Games aan Playtika Holding verkocht voor 81,3 miljoen euro en een earn out. Dit maakte het Nederlandse platform voor digital advertising en entertainment dinsdagochtend bekend. Dankzij de earn-out kan de totale verkoopprijs oplopen tot 150 miljoen euro. De overeenkomst wordt naar verwachting afgerond aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar. Meer informatie geeft Azerion bij de resultaten over het tweede kwartaal. Youda is onder meer bekend van het spel Governor of Poker 3. Het aandeel Azerion steeg dinsdag kort na de opening van de handel met ruim 9 procent naar 2,60 euro. Update: om koersreactie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

