Dochterbedrijf PayU van Prosus verkoopt activiteiten buiten India

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Dochterbedrijf PayU van Prosus heeft zijn activiteiten buiten India verkocht aan Rapyd voor 610 miljoen dollar. Dit maakte Prosus dinsdag voorbeurs bekend. Dankzij de verkoop kan PayU zich volgens Prosus beter concentreren op groei in de Indiase fintechsector, waar het al een betalingsprovider is voor meer dan 450.000 klanten. Het gehele betalings- en fintech-segment van Prosus genereerde op jaarbasis een omzetstijging van 52 procent naar 903 miljoen dollar, aldus Prosus, die daarmee de groeipotentie van de sector benadrukte. In mei meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen al dat PayU zou werken aan de verkoop van de activiteiten buiten India. Er werd toen gespeculeerd dat een verkoop ongeveer 800 miljoen zou kunnen opleveren. De verkoop moet nog wel worden goedgekeurd door de toezichthouders. Bron: ABM Financial News

