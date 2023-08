Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel voor Marel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor het aandeel Marel verlaagd van 3,50 naar 3,30 euro, met handhaving van het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Jefferies verlaagde de taxaties voor de EBIT voor dit jaar met 14 procent en voor 2024 met 8 procent. De zakenbank zag de resultaten van de fabrikant van slachtmachines en andere voedselverwerkingsapparatuur in het tweede kwartaal onder de consensusverwachtingen uitkomen. Daar stond wel een herstel van de orderportefeuille op kwartaalbasis tegenover. Bij de laatste kwartaalcijfers schoof Marel de margedoelstelling naar achteren, en verwacht de 14 tot 16 procent nu in de loop van volgend jaar te realiseren in plaats van in het vierde kwartaal van dit jaar. Het aandeel Marel sloot maandag op 3,00 euro. Bron: ABM Financial News

