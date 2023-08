Nipt lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index gaat dinsdag vermoedelijk fractioneel lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent.

Maandag daalde AEX na onder meer zwaar tegenvallende cijfers van Heineken nog met 0,3 procent, op een slotstand van 792,00 punten. Het was een rustige handelsdag waar de Europese hoofdbeurzen per saldo amper van hun plaats kwamen.

Ook Wall Street kende een relatief rustige handelsdag, na het vuurwerk van vorige week met positief ontvangen inflatiecijfers en de rentebesluiten van de Fed en de ECB. De S&P en de Nasdaq index noteerden bij de slotzoemer 0,2 procent in het groen.

Deze week publiceren 170 S&P 500-bedrijven hun resultaten. Ruim de helft van de bedrijven uit de S&P500 index heeft al cijfers gepresenteerd. Tot nu toe heeft meer dan 80 procent van deze bedrijven de winstverwachtingen met gemiddeld bijna 6 procent overtroffen. "Zoals zo vaak zijn analisten te voorzichtig geweest in hun schattingen", oordeelde Simon Wiersma van ING.

In Azië noteren de Chinese hoofdbeurzen vanochtend nipt in het rood, terwijl Tokio en Seoel circa een procent klimmen. De beurs in Sydney klom een half procent, nadat de Reserve Bank of Australia de rente opnieuw ongemoeid liet. De Australische dollar kwam na dit rentebesluit onder druk te staan ten opzichte van de dollar en de euro.

De september future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag in New York nog 1,5 procent hoger op 81,80 dollar per vat, ofwel het hoogste niveau in drie maanden tijd. Vanochtend consolideert de future de winst. Door hoop op een einde van het verkrappende beleid van centrale banken zijn de mondiale groeivooruitzichten gunstiger geworden.

Maandag kwam er nog extra steun van een maandelijks EIA-rapport over de olieproductie in de VS. Voor de tweede achtereenvolgende maand was er een lichte daling van de productie.

Beleggers hebben vandaag op macro-economisch vlak vooral aandacht voor de inkoopmanagersindices voor de industrie in juli, die in de loop van de dag in Europa en Amerika worden vrijgegeven. De inkoopmanagersindexen wezen vannacht al op krimp in de Japanse en Chinese industrie.

Op het bedrijfsvlak staan onder meer de farmabedrijven Merck en Pfizer, taxidienst Uber en chipgigant AMD op de agenda.

Bedrijfsnieuws

IMCD kocht Sachs Chemical. Sachs is sinds 1986 actief in Puerto Rico en breidde in 2015 uit naar Costa Rica. In 2022 boekte het bedrijf een omzet van ongeveer 50 miljoen dollar, met 38 werknemers.

Aalberts verkocht zijn dochter Disptek verkocht aan een strategische partij. Financiële details werden niet bekend gemaakt. Disptek genereerde met 275 werknemers een jaaromzet van 75 miljoen en is gespecialiseerd in doseertechnologieën voor dranken en vloeistoffen.

Ordina boekte in het afgelopen halfjaar een hogere omzet, maar minder winst, door de gemaakte kosten voor de overname door Sopra Steria.

Berenberg verhoogde het advies voor Basic-Fit van Houden naar Kopen en het koersdoel van 36,00 naar 42,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index koerste maandag 0,2 procent hoger op 4588,96 punten, de Dow Jones index noteerde 0,3 procent hoger op 35.559,53 punten en de Nasdaq kon 0,2 procent bijschrijven op 14.346,02 punten.