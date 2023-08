Meer omzet voor Ordina Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft in het afgelopen halfjaar een hogere omzet, maar minder winst geboekt door de gemaakte kosten voor de overname door Sopra Steria. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van het IT-bedrijf. "Ordina heeft het eerste halfjaar een solide groei en resultaat gerealiseerd, ondanks uitdagende omstandigheden gedreven door hoge inflatie en een krappe arbeidsmarkt", zei CEO Jo Maes in een toelichting op de cijfers. De omzet steeg met 6,2 procent naar 229,4 miljoen euro. Het tweede kwartaal was goed voor een omzetgroei van 6,4 procent tot 112,0 miljoen euro. Ordina boekte het afgelopen halfjaar een genormaliseerde EBITDA van 29,0 miljoen euro, in vergelijking met 28,2 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder, terwijl de marge daalde van 13,0 procent naar 12,7 procent. In het tweede kwartaal was de marge 11,5 procent tegen 10,4 procent in het tweede kwartaal een jaar eerder. Onder de streep restte over de eerste zes maanden van 2023 een nettowinst van 12,2 miljoen euro, in vergelijking met 14,0 miljoen euro vorig jaar. Ordina voerde dinsdag de gemaakte kosten vanwege het overnamebod van Sopra Steria aan als reden voor de winstdaling. Ordina meldde 3,3 miljoen euro aan eenmalige M&A-kosten. De netto kaspositie bedroeg eind juni ruim 4 miljoen euro negatief tegen bijna 26 miljoen euro positief eind juni 2022. De onderneming schreef deze daling toe aan de uitkering aan de aandeelhouders van de vennootschap in de eerste jaarhelft van 2023. Ordina presenteerde een vrije kasstroom van bijna 2,6 miljoen euro negatief. Dat was aanzienlijk slechter dan de bijna 10,2 miljoen euro positief in de eerste zes maanden van 2022. Het overnamebod van Sopra Steria op Ordina werd vorige maand officieel gelanceerd. Beleggers kunnen tot en met 26 september van dit jaar hun aandelen aanmelden. Beide bedrijven bereikten op 21 maart al overeenstemming over het bod van 5,75 euro per aandeel in contanten. De toezichthouder in Brussel ging in juli ook akkoord met de overnameplannen. Ordina verwacht dat de transactie in de tweede helft van dit jaar kan worden afgerond. Bron: ABM Financial News

