Beursblik: Berenberg zet Basic-Fit op de kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het advies voor Basic-Fit verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 36,00 naar 42,00 euro. Dit bleek uit een rapport van analist Tore Fangmann.

"We zijn extreem positief over de expansiemogelijkheden van Basic-Fit op de middellange termijn", schreef Fangmann. De analist voorziet een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van ongeveer 20 procent tussen 2022 en 2027.

Basic-Fit is marktleider met een marktaandeel van 25 procent in Frankrijk en zelfs 75 procent in de Benelux. In 2030 zal de keten 2.500 clubs hebben, voorziet Berenberg. De keten is zelf nog ambitieuzer met 3.000 tot 3.500 clubs in 2030. Basic-Fit is druk bezig het concept ook uit te rollen in Duitsland. Daar zijn inmiddels acht clubs geopend. Duitsland biedt volgens de bank goede groeikansen, ondanks de concurrentie van FitX en McFit. In 2023 zal Basic-Fit volgens Berenberg 300 clubs in Duitsland hebben.

Fangmann wijst erop dat als clubs langer bestaan, ze winstgevender worden. De clubs hebben vooral hoge vaste kosten en lage variabele kosten. Dit heeft tot gevolg dat als het aantal leden stijgt, de winstgevendheid ook hard toeneemt zodra het break-even punt is bereikt. Ook zullen steeds meer leden een premiumlidmaatschap nemen, voorziet de analist, wat eveneens goed is voor de winstgevendheid.

Basic-Fit is op dit moment 25 procent goedkoper gewaardeerd dan sectorgenoten, onderstreepte Fangmann. "Dit is onterecht, gezien de sterke groeivooruitzichten en de margestijging die wordt verwacht."

Het aandeel Basic-Fit sloot maandag op 30,74 euro.