Australië laat rente opnieuw ongemoeid

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de rente ook dinsdag niet verhoogd, waarmee het belangrijkste rentetarief op 4,10 procent bleef staan. Dit bleek uit het nieuwste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia.

Begin juli bleef de rente ook al onveranderd.

In april liet de centrale bank de rente ook ongemoeid, om er vervolgens in mei en juni 25 basispunten per besluit bij te doen. In juni verraste de Reserve Bank of Australia de markt zelfs met deze verhoging.

Sinds mei vorig jaar is het belangrijkste rentetarief van Australië met 4 procentpunt verhoogd.

In een verklaring bij het besluit van vandaag gaf de bank aan dat de inflatie met 6 procent nog altijd te hoog is. De bank verwacht dat de inflatie blijft afnemen en voorziet een peil van 3,25 procent aan het einde van het volgende jaar en tussen 2 tot 3 procent in 2025.

Dit laatste percentage is voor de Reserve Bank of Australia nog altijd het streefniveau waar het huidige monetaire beleid op is afgestemd.

De ontwikkeling van de economie van Australië bevindt zich momenteel onder het recente gemiddelde en de RBA verwacht dat dit voorlopig nog even zo blijft met een zwakke consumptie door huishoudens en investeringen in wonen. Voor 2024 wordt een economische groei verwacht van circa 1,75 procent en voor 2025 van iets meer dan 2 procent.

De arbeidsmarkt blijft krap, maar vertoont niettemin wel een lichte ontspanning, zo liet de bank dinsdag weten. De werkloosheid wordt verwacht op te lopen van de huidige 3,5 procent naar 4,5 procent eind 2024.

De Australische dollar daalde dinsdag na de bekendmaking van het rentebesluit 0,6 procent naar 0,6672 Amerikaanse dollar.