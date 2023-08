Nederlandse industrie blijft krimpen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie bleef in juli onder druk staan, ondanks een stijging van de inkoopmanagersindex. Dit bleek dinsdag uit cijfers van Nevi. De index steeg van 43,8 in juni naar 45,3 in juli, wat volgens Nevi nog steeds wijst op een flinke verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie. Het is bovendien de elfde maand op rij dat de bedrijfsomstandigheden verslechterden. De verslechtering was wel minder groot dan een maand eerder. De zwakke vraag was een belangrijke reden voor de teruggang in de sector en leidde tot verdere forse dalingen van het aantal ontvangen nieuwe orders en de inkoopactiviteiten. "Sommige inkoopmanagers geven aan dat de marktomstandigheden wat verbeteren. Dit indiceert dat de afbouw van overtollige voorraden mogelijk binnenkort voltooid is. In Duitsland, de belangrijkste exportmarkt voor de Nederlandse industrie, neemt de bedrijvigheid echter snel af. Dat belooft weinig goeds voor de Nederlandse exportorders in de komende maanden", zei sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO in een toelichting. De NEVI PMI is samengesteld uit verschillende deelindexen. Een stand boven de 50 duidt op een groeiende economie en een stand lager dan 50 punten op een daling van de industriële activiteiten. Bron: ABM Financial News

