IMCD koopt Sachs Chemical

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft dinsdag de overname van Sachs Chemical aangekondigd. Sachs is sinds 1986 actief in Puerto Rico en breidde in 2015 uit naar Costa Rica. In 2022 boekte het bedrijf een omzet van ongeveer 50 miljoen dollar, met 38 werknemers. Sinds 2016 is IMCD ook actief in Puerto Rico. Naar verwachting wordt de overname nog deze maand afgerond. Een overnameprijs noemde IMCD niet. Bron: ABM Financial News

