Europese beurzen openen nagenoeg onveranderd

(ABM FN) De Europese beurzen gaan dinsdag een min of meer vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 8 punten voor de Duitse DAX, een min van 4 punten voor de Franse CAC 40 en een vlakke start voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag licht hoger gesloten.

De aandelenmarkten haalden maandag steun uit positieve macrocijfers uit de eurozone en het nieuws dat China met nieuwe stimuleringsmaatregelen komt om de consumptie te stimuleren en de vastgoedmarkt weer vlot te trekken. ING sprak van goed nieuws.

De inflatie in de eurozone in juli is op jaarbasis gedaald van 5,5 naar 5,3 procent, terwijl de kerninflatie stabiel bleef op 5,5 procent.

De economie in de eurozone groeide in het tweede kwartaal iets harder dan verwacht. Op kwartaalbasis steeg het bruto binnenlands product met 0,3 procent, terwijl de markt rekende op een groei van 0,2 procent. Op jaarbasis groeide de economie met 0,6 procent.

Econoom Bert Colijn van ING was echter minder enthousiast. Hij benadrukte dat de onderliggende zwakte aanzienlijk blijft. "Voor de data-afhankelijke Europese Centrale Bank zal deze bbp-meting geen versoepelend argument zijn tijdens de vergadering in september, waardoor een verdere renteverhoging op tafel blijft liggen", zei hij.

Verder werd maandag bekend dat de Duitse detailhandel in juni minder heeft omgezet. De detailhandelsverkopen daalden op maand- en jaarbasis met respectievelijk 0,8 procent en 1,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1010. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1021 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1015 op de borden.

Olie werd maandag tot 0,7 procent duurder en ligt hiermee op koers om de grootste maandelijkse stijging in meer dan een jaar te laten zien. Mede geholpen door de verwachting dat Saoedi-Arabië de vrijwillige productieverlagingen tot september zal verlengen en het wereldwijde aanbod zal aanscherpen. Voor een vat Brent olie werd 85,60 dollar betaald.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam sloot Heineken bijna 8 procent lager, na tegenvallende cijfers en een outlookverlaging voor 2023. "Hoewel het al duidelijk was dat Heineken een erg zwak tweede kwartaal kende, vooral door zwakte in Azië, vielen de resultaten in de meeste regio's toch tegen", zei Degroof Petercam. Maar Bank of America denkt dat voor Heineken het ergste nu achter de rug is.

In Parijs steeg ArcelorMittal 2,4 procent en noteerde Sanofi 2,1 procent hoger. Teleperformance was met een verlies van 2,4 procent de sterkste daler.

In Frankfurt ging Sartorius AG aan kop met een winst van 2,4 procent, terwijl Siemens Energy met 2,6 procent daalde.

BT Group presenteerde Allison Kirkby als nieuwe CEO. Het aandeel BT daalde in Londen met 1,8 procent.



Euro STOXX 50 4.475,67 (+0,2%)

STOXX Europe 600 471,62 (+0,2%)

DAX 16.446,83 (-0,1%)

CAC 40 7.497,78 (+0,3%)

FTSE 100 7.699,41 (+0,1%)

SMI 11.309,25 (-0,1%)

AEX 792,00 (-0,3%)

BEL 20 3.776,61 (-0,3%)

FTSE MIB 29.644,71 (+0,5%)

IBEX 35 9.641,50 (-0,5%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag iets lager, na maandag licht hoger te zijn gesloten.

De Amerikaanse indices zijn zo voor de vijfde opeenvolgende maand met winst gesloten, gevoed door optimisme over de kwartaalcijfers die bedrijven presenteren.

Deze week publiceren 170 S&P 500-bedrijven hun resultaten. Ruim de helft van de bedrijven uit de S&P500 index heeft al cijfers gepresenteerd. Tot nu toe heeft meer dan 80 procent van deze bedrijven de winstverwachtingen met gemiddeld bijna 6 procent overtroffen. "Zoals zo vaak zijn analisten te voorzichtig geweest in hun schattingen", oordeelde Simon Wiersma van ING.



De Amerikaanse zakenbank Citi verhoogde het koersdoel voor de S&P 500 vooreind 2023 en 2024 naar respectievelijk 4.600 en 5.000 punten. "De tegenwind op korte termijn die we voor ogen hadden voor het derde kwartaal, ligt nu achter ons", zei Citi. De bank denkt dat een zachte landing van de economie kansrijker is geworden.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de economische activiteit in de regio Chicago in juli minder hard is gekrompen. De PMI steeg in juli met 1,3 punten van 41,5 naar 42,8. Vooral de deelindex voor de nieuwe orders droeg bij aan de stijging. De deelindex voor de werkgelegenheid liet juist een sterke daling zien.

De inkoopmanagersindex van het ISM geeft de ontwikkeling van de industrie in de regio Chicago weer. Een indexcijfer groter dan 50 wijst op toenemende economische activiteit. Daarentegen betekent een indexcijfer kleiner dan 50 dat er sprake is van krimp.

De euro/dollar noteerde op 1,0993. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1021 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1015 op de borden.

Olie werd maandag tot 1,5 procent duurder en wist hiermee de grootste maandelijkse stijging in meer dan een jaar te laten zien. Op maandbasis sloot de olieprijs ongeveer 16 procent hoger. Een vat WTI-olie noteerde op 81,80 dollar.

De markt ziet zich gesteund door de afnemende angst voor een wereldwijde economische vertraging, waarbij ook de verkrapping van de mondiale voorraden extra steun biedt. Een andere ondersteunende factor is de verwachting dat Saoedi-Arabië de vrijwillige productieverlagingen tot september zal verlengen en het wereldwijde aanbod daarmee verder zal aanscherpen.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een aantal publicaties geagendeerd waaronder de inkoopmanagersindices van de industrie tijdens juli, de vacatures gedurende juni en de bouwuitgaven in juni.

Bedrijfsnieuws

Chevron sloot 3 procent hoger, na een koopadvies van Goldman Sachs met een koersdoel van 187 dollar.

Johnson & Johnson daalde bijna 4 procent, nadat een rechter opnieuw een zogeheten chapter 11-procedure afwees. Johnson & Johnson kreeg tienduizenden claims, omdat talkpoederproducten van het bedrijf kanker veroorzaakte.

Palantir noteerde op de hoogste koers in één jaar en won ruim 11 procent, nadat het aandeel vrijdag al 10 procent steeg, na een positief analistenrapport, waarin werd gesteld dat het bedrijf klaar is om een belangrijke speler te worden op het gebied van AI.



Loews steeg 0,7 procent en wist ook de hoogste koers in één jaar te bereiken. Loews heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst behaald, onder andere dankzij sterke prestaties van CNA Financial, waarin het Amerikaanse conglomeraat een meerderheidsbelang heeft.

WalMart deed het rustig aan en sloot nagenoeg onveranderd. Dit nadat het aandeel vrijdag op een recordkoers van 159,91 dollar was gesloten.

Dinsdag zullen onder andere de farmareuzen Merck en Pfizer de boeken openen. Ook staan Uber, Yum Brands, AMD en Starbucks op de rol.

S&P 500 index 4.588,96 (+0,2%)

Dow Jones index 35.559.53 (+0,3%)

Nasdaq Composite 14.346,02 (+0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend hoger. De inkoopmanagersindexen lieten voor zowel de Chinese als de Japanse industrie krimp zien.

Nikkei 225 33.466,21 (+0,9%)

Shanghai Composite 3.294,98 (+0,1%)

Hang Seng 20.077,72 (+0,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0990. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,1063 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1077 op de borden.

USD/JPY Yen 142,73

EUR/USD Euro 1,0990

EUR/JPY Yen 156,86

MACRO-AGENDA:

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Juli (Chi)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juli (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Juli (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Juli (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (Dld)

09:55 Werkloosheid - Juli (eur)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (VK)

11:00 Werkloosheid - Juni (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Juli def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Juli (VS)

16:00 Vacatures - Juni (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Covestro - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Post - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

08:00 BP - Cijfers tweede kwartaal (VK)

13:00 Merck - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Uber - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Yum Brands - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 AMD - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers tweede kwartaal (VS)