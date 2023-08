Chinese industrie krimpt weer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese industrie is in juli weer gekrompen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van S&P Global en Caixin Insight. De inkoopmanagersindex daalde van 50,5 in juni naar 49,2 in juli. Drie maanden terug noteerde de index ook al onder de 50, maar wist zich in de tussentijd wel in de groeimodus te handhaven. Maandag bleek de inkoopmanagersindex van de Chinese overheid voor de industrie gestegen van 49,0 naar 49,3. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

