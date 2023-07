Olieprijs op hoogste niveau in 3 maanden gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag op zijn hoogste niveau in drie maanden gesloten. Op maandbasis sloot de olieprijs ongeveer 16 procent hoger.

De markt ziet zich gesteund door de afnemende angst voor een wereldwijde economische vertraging, waarbij ook de verkrapping van de mondiale voorraden extra steun biedt. Een andere ondersteunende factor is de verwachting dat Saoedi-Arabië de vrijwillige productieverlagingen tot september zal verlengen en het wereldwijde aanbod daarmee verder zal aanscherpen.

Maandag kwam er nog extra steun van een maandelijks EIA-rapport over de olieproductie in de VS. Voor de tweede achtereenvolgende maand was er een lichte daling van de productie, tot 12,662 miljoen vaten per dag in mei versus 12,677 miljoen vaten per dag in april.



In maart bereikte de Amerikaanse olieproductie nog 12.770 miljoen vaten per dag, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Dit was slecht circa 200.000 vaten per dag onder het record van 13 miljoen vaten per dag in november 2019.

De september future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,5 procent hoger op 81,80 dollar op de New York Mercantile Exchange.