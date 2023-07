Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag, op de laatste dag van juli, hoger gesloten, maar de winsten bleven beperkt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 471,62 punten, de Duitse DAX sloot nagenoeg vlak op 16.446,83 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 7.497,78 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.699,41 punten. De aandelenmarkten haalden maandag steun uit positieve macrocijfers uit de eurozone en het nieuws dat China met nieuwe stimuleringsmaatregelen komt om de consumptie te stimuleren en de vastgoedmarkt weer vlot te trekken. ING sprak van goed nieuws. De inflatie in de eurozone in juli is op jaarbasis gedaald van 5,5 naar 5,3 procent, terwijl de kerninflatie stabiel bleef op 5,5 procent. De economie in de eurozone groeide in het tweede kwartaal iets harder dan verwacht. Op kwartaalbasis steeg het bruto binnenlands product met 0,3 procent, terwijl de markt rekende op een groei van 0,2 procent. Op jaarbasis groeide de economie met 0,6 procent. Econoom Bert Colijn van ING was echter minder enthousiast. Hij benadrukte dat de onderliggende zwakte aanzienlijk blijft. "Voor de data-afhankelijke Europese Centrale Bank zal deze bbp-meting geen versoepelend argument zijn tijdens de vergadering in september, waardoor een verdere renteverhoging op tafel blijft liggen", zei hij. Verder werd maandag bekend dat de Duitse detailhandel in juni minder heeft omgezet. De detailhandelsverkopen daalden op maand- en jaarbasis met respectievelijk 0,8 procent en 1,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1010. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1021 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1015 op de borden. Olie werd maandag tot 0,7 procent duurder en ligt hiermee op koers om de grootste maandelijkse stijging in meer dan een jaar te laten zien. Mede geholpen door de verwachting dat Saoedi-Arabië de vrijwillige productieverlagingen tot september zal verlengen en het wereldwijde aanbod zal aanscherpen. Voor een vat Brent olie werd 85,60 dollar betaald. Bedrijfsnieuws In Amsterdam sloot Heineken bijna 8 procent lager, na tegenvallende cijfers en een outlookverlaging voor 2023. "Hoewel het al duidelijk was dat Heineken een erg zwak tweede kwartaal kende, vooral door zwakte in Azië, vielen de resultaten in de meeste regio's toch tegen", zei Degroof Petercam. Maar Bank of America denkt dat voor Heineken het ergste nu achter de rug is. In Parijs steeg ArcelorMittal 2,4 procent en noteerde Sanofi 2,1 procent hoger. Teleperformance was met een verlies van 2,4 procent de sterkste daler. In Frankfurt ging Sartorius AG aan kop met een winst van 2,4 procent, terwijl Siemens Energy met 2,6 procent daalde. BT Group presenteerde Allison Kirkby als nieuwe CEO. Het aandeel BT daalde in Londen met 1,8 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index nagenoeg onveranderd op 4.578,81,75 punten. Ook de Dow Jones kwam nauwelijks van zijn plaats en noteerde op 35.446,18 punten. De technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen. info@abmfn.nl

