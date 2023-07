Heineken hard onderuit in lichtrode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag, op de laatste handelsdag van juli, met een klein verlies gesloten.

De AEX daalde 0,3 procent naar 792,00 punten, maar op maandbasis werd er wel degelijk winst geboekt. De maand juni werd afgesloten op 773,94 punten, waardoor er afgelopen maand een koersstijging werd behaald van 2,3 procent.

Het was een rustige start van de nieuwe handelsweek, met vooral aandacht voor inflatiecijfers en de outlookverlaging van Heineken.

De inflatie in de eurozone daalde van 5,5 procent in juni naar 5,3 procent in juli.

In Nederland daalde de inflatie van 5,7 naar 4,6 procent. "Dat heeft echter voornamelijk met jaar-op-jaareffecten te maken, want de maand-op-maandverandering was een forse 1,2 procent! Reden hiervoor is de verhoging van de accijns op benzine deze maand. Hierdoor schoot de prijs voor energie weer omhoog, al is het ten opzichte van vorig jaar nog wel fors lager. Gelukkig een eenmalig grapje dus", aldus analisten van Rabobank.

Vanochtend waren er nieuwe berichten over stimuleringsmaatregelen in China. Er komen maatregelen om de consumptie te stimuleren en de vastgelopen Chinese vastgoedmarkt op gang te helpen, en dat is goed nieuws volgens ING, net als de stijging van de inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie. Die voor de Chinese dienstensector daalde wel.

De euro/dollar handelde vanavond op 1,1024 en de olieprijs steeg circa een procent.

Stijgers en dalers

In de AEX daalde het aandeel Heineken 8,0 procent, na een teleurstellende kwartaalupdate die gepaard ging met een outlookverlaging.

"Hoewel het al duidelijk was dat Heineken een erg zwak tweede kwartaal kende, vooral door zwakte in Azië, vielen de resultaten in de meeste regio's toch tegen", zei Degroof Petercam. Maar Bank of America denkt dat voor Heineken het ergste nu achter de rug is.

AkzoNobel en Ahold Delhaize daalden meer dan een procent. Daarentegen won ArcelorMittal 2,4 procent en Randstad 1,6 procent.

In de AMX ging Alfen aan de leiding met een koerswinst van 3,3 procent. Fugro en Galapagos wonnen 3,3 en 2,2 procent.

Signify daalde 1,5 procent. Berenberg verlaagde het koersdoel voor Signify naar 38,00 euro, maar UBS verhoogde het koersdoel juist naar 31,00 euro. Berenberg hanteert een koopadvies en UBS heeft een Neutraal advies.

AMG verloor 5,2 procent. Berenberg haalde AMG van de kooplijst.

Bij de smallcaps steeg Ebusco 3,8 procent, na de koersafstraffing van vorige week. Brunel werd 2,5 procent goedkoper.

Wall Street

In Amerika noteerden de beurzen kleine plussen.