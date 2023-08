Update: Resultaten OCI lopen flink terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het tweede kwartaal van 2023 aanzienlijk minder omzet geboekt, terwijl de winst omsloeg in een verlies. Dit bleek woensdag uit cijfers van de kunstmestfabrikant. In het afgelopen kwartaal bedroeg de omzet circa 1,4 miljard dollar, 52 procent minder dan een jaar eerder, terwijl de aangepaste EBITDA op jaarbasis met 75 procent afnam tot 326 miljoen dollar. "Vooral door lagere verkoopprijzen", aldus OCI. CEO Ahmed El-Hoshny ziet wel een herstel in de markten en groei-initiatieven voor waterstof komen op gang. In de stikstofmarkt zag de topman een bodem in het tweede kwartaal. Onder de streep restte een aangepast verlies van 7 miljoen dollar tegen een winst van 528 miljoen dollar een jaar eerder. Het gerapporteerde resultaat daalde van 477 miljoen dollar winst naar een verlies van ruim 90 miljoen dollar. De vrije kasstroom bedroeg 222 miljoen dollar negatief. De operationele vrije kasstroom was wel positief met 211 miljoen dollar. De nettoschuld bedroeg eind juni 2,2 miljard dollar tegen 1,2 miljard een jaar eerder. OCI merkte op dat er in april circa 800 miljoen dollar naar aandeelhouders ging. OCI wil verder een dividend voorstellen van 0,85 euro per aandeel, goed voor in totaal 200 miljoen dollar. Een uitgebreide strategische beoordeling van de activiteiten is in volle gang, zo stelde OCI. Het bedrijf verwacht later dit jaar de uitkomst hiervan bekend te maken. Verder kondigde OCI aan tegen eind 2024 per jaar minstens 100 miljoen dollar te willen besparen, met minimaal 50 miljoen dollar aan besparingen bij Fertiglobe, die al in mei werden aangekondigd. Outlook OCI merkte op dat de bodem in de stikstofprijzen achter de rug is en dat er in het lopende kwartaal een herstel plaatsvindt. De methanolprijzen zijn ook gedaald, maar zullen wel worden ondersteund door een herstel van onder meer het macro-economische klimaat en hogere olieprijzen. El-Hoshny ziet dat methanol steeds vaker als brandstof in de scheepvaart wordt gebruikt, wat een vraag zal creëren van 6 miljoen ton methanol in de komende drie tot vijf jaar. Afgelopen maand werd het eerste schip dat vaart op methanol afgeleverd. Het aandeel OCI is erg volatiel vanochtend, maar noteert rond half elf 0,6 procent lager. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

