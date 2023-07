Beursblik: lagere resultaten OCI in verschiet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het tweede kwartaal waarschijnlijk een lagere omzet en winst geboekt, met name door het uitblijven van een herstel van de prijzen voor stikstofkunstmest en methanol. Degroof Petercam en ING verlaagden daarom hun taxaties voor de kunstmestfabrikant voor het hele jaar. OCI rapporteerde begin mei over het eerste kwartaal een 41 procent lagere omzet van 1,4 miljard dollar, terwijl de aangepaste EBITDA op jaarbasis met 65 procent daalde tot 336 miljoen dollar. "Vooral door significant lagere verkoopprijzen en volumes", zei het concern destijds. De analisten verwachten dat de dalende trend ook in het tweede kwartaal doorzette. In het tweede kwartaal van 2022 boekte OCI een aangepaste EBITDA van 1,3 miljard dollar op een omzet van 2,9 miljard dollar. De analisten van ING verlaagden begin juni de taxaties voor de aangepaste EBITDA voor 2023 en 2024 met maar liefst 40 procent tot respectievelijk 1,6 miljard dollar en 1,9 miljard dollar. De bank handhaafde wel zijn koopadvies, maar verlaagde het koersdoel van 38,00 euro naar 27,50 euro. Degroof Petercam volgde half juli en verlaagde zijn EBITDA-ramingen voor dit jaar en volgend jaar met bijna 20 procent. Degroof zei er rekening mee te houden dat de ruimte om aandeelhouders te belonen krapper wordt. De bank verwacht dat de uitkering aan aandeelhouders waarschijnlijk richting het minimum van 400 miljoen dollar per jaar zal bewegen, wat zich uiteindelijk nog steeds vertaalt in een rendement van 7 tot 8 procent. Degroof zei met name uit te kijken naar de uitkomst van de strategische evaluatie van het bedrijf. De bank hanteert een koersdoel van 25,00 euro met een Houden advies. OCI zei zelf tijdens de presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal tekenen van verkrapping in de markt voor stikstofkunstmest te constateren, waardoor de stikstofprijzen in sommige regio's zouden moeten herstellen. Voor 2023 verwacht het bedrijf een vraagherstel bij graan en een beperkt nieuw aanbod ervan. Voor methanol verwacht OCI in de tweede helft van het jaar een herstel in China, dat de vraag en de prijsvorming zal ondersteunen. Het aandeel OCI noteerde maandagmiddag 0,7 procent hoger op 26,17 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.