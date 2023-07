Loews ziet winst ruim verdubbelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Loews heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst behaald, onder andere dankzij sterke prestaties van CNA Financial, waarin het Amerikaanse conglomeraat een meerderheidsbelang heeft. Dit bleek maandag uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse bedrijf. CEO James Tisch sprak van een solide kwartaal, waarbij alle dochterondernemingen goed presteerden. De omzet steeg van 3,4 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2022 naar 3,9 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Daarop boekte Loews een nettowinst van 360 miljoen dollar, ofwel 1,58 dollar per aandeel, in vergelijking met 167 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. CNA Financial, waar Loews een belang van 90 procent in heeft, droeg 225 miljoen dollar bij aan die winst. Dat was 170 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

