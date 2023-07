Futures wijzen op vlakke opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,1 procent in het groen. De Nasdaq lijkt fractioneel lager te gaan openen. De Amerikaanse indices liggen desalniettemin op koers om voor de vijfde opeenvolgende maand met winst te sluiten, gevoed door optimisme over de kwartaalcijfers die bedrijven presenteren. Deze week publiceren 170 S&P 500-bedrijven hun resultaten.



Citi verhoogde het koersdoel voor de S&P 500 voor eind 2023 en 2024 naar respectievelijk 4.600 en 5.000 punten. "De tegenwind op korte termijn die we voor ogen hadden voor het derde kwartaal, ligt nu achter ons", zei Citi. De bank denkt dat een zachte landing van de economie kansrijker is geworden. Op macro-economisch vlak staat maandag slechts de inkoopmanagersindex in Chicago geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,1035. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1021 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1015 op de borden. Olie werd maandag tot 0,7 procent duurder. Bedrijfsnieuws Chevron noteerde voorbeurs 1,7 procent hoger, na een koopadvies van Goldman Sachs met een koersdoel van 187 dollar. Johnson & Johnson daalde 1,0 procent, nadat een rechter opnieuw een zogeheten chapter 11-procedure afwees. Johnson & Johnson kreeg tienduizenden claims, omdat talkpoederproducten van het bedrijf kanker veroorzaakten. Palantir won voorbeurs 4,4 procent, nadat het aandeel vrijdag al 10 procent steeg, na een positief analistrapport, waarin werd gesteld dat het bedrijf klaar is om een belangrijke speler te worden op het gebied van AI. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 1,0 procent hoger op 4.582,23 punten. De Dow Jones index eindigde 0,5 procent in het groen op 35.459,29 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,9 procent tot 14.316,66 punten. Bron: ABM Financial News

