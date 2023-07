Valuta: dollar zal blijven aansterken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar noteerde maandag vrijwel stabiel ten opzichte van de euro, maar zal in augustus waarschijnlijk verder aansterken, geholpen door een mogelijke stijging van de Amerikaanse inflatie. Dit zei valuta-analist Marc Chandler van Bannockburn Global Forex. "Het herstel [van de dollar] wordt aangejaagd door het de risico van een eerste stijging van de Amerikaanse inflatie op jaarbasis sinds juni 2022, toen deze een piek bereikte van iets meer dan 9 procent", zei Chandler. De Amerikaanse economie ziet er veerkrachtig uit, meer dan in Europa, wat pleit voor een renteverhoging in september. "We vermoeden dat het risico van een renteverhoging door de Fed in september groter is dan de markt denkt", voegde hij toe. De euro noteerde maandagochtend vrijwel stabiel ten opzichte van dollar op 1,1025, terwijl de Europese munt ten opzichte van het Britse pond met 0,1 procent steeg tot 0,8587. Ten opzichte van de yen noteerde de euro 1,4 procent hoger op 157,14. Bron: ABM Financial News

