Heineken stevig lager op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert maandagochtend in het rood, waarbij de rode lantaarn voor Heineken is.

De AEX, die vorige week nog het jaarrecord aanscherpte, daalde kort na 11 uur met 0,3 procent naar 791,64 punten.

"Voor beleggers ziet het er, in tegenstelling tot het weer in Nederland, behoorlijk zonnig uit. De Fed en de ECB zijn klaar of zo goed als klaar met het dichtdraaien van de geldkraan terwijl de inflatie en economische groei wat afneemt, hoewel er in de VS van afnemende groei nog weinig signalen zijn", schreven beleggingsexperts van ING.

Aanhoudende consumentenbestedingen en een vertragende inflatie is een hele fijne omgeving voor beleggers, volgens ING.

De inflatie in de eurozone daalde van 5,5 procent in juni naar 5,3 procent in juli.

In Nederland daalde de inflatie van 5,7 naar 4,6 procent. "Dat heeft echter voornamelijk met jaar-op-jaareffecten te maken, want de maand-op-maandverandering was een forse 1,2 procent! Reden hiervoor is de verhoging van de accijns op benzine deze maand. Hierdoor schoot de prijs voor energie weer omhoog, al is het ten opzichte van vorig jaar nog wel fors lager. Gelukkig een eenmalig grapje dus", aldus analisten van Rabobank.

Vanochtend zijn er nieuwe berichten over stimuleringsmaatregelen in China. Er komen maatregelen om de consumptie te stimuleren en de vastgelopen Chinese vastgoedmarkt op gang te helpen, en dat is goed nieuws volgens ING, net als de stijging van de inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie. Die voor de Chinese dienstensector daalde wel.

Aziatische beleggers reageren vooral enthousiast op de nieuwe stimuleringsmaatregelen, aldus ING, maar ook op de rally op Wall Street vrijdagavond.

De euro/dollar handelde vanochtend op 1,1027 en de olieprijs veranderde nauwelijks.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Randstad aan de leiding met een winst van 1,5 procent. Besi steeg 1,2 procent. Geen van de dalers leed een verlies van meer dan een procent, met uitzondering van Heineken. De brouwer werd bijna 6 procent goedkoper na tegenvallende cijfers en een outlookverlaging voor 2023.

"Hoewel het al duidelijk was dat Heineken een erg zwak tweede kwartaal kende, vooral door zwakte in Azië, vielen de resultaten in de meeste regio's toch tegen", zei Degroof Petercam.

In de Midkap ging Galapagos 2,4 procent hoger en won Alfen 1,7 procent. WDP daalde 1,8 procent en AMG 4,4 procent. Berenberg haalde AMG van de kooplijst en Kepler Cheuvreux verlaagde het koersdoel voor WDP.

Bij de smallcaps ging Vivoryon 4,2 procent hoger en won Ebusco na de afstraffing van vorige week 3,2 procent.