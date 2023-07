Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Signify Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor Signify verhoogd van 29,00 naar 31,00 euro met een Neutraal advies. De bank besloot na de tegenvallende kwartaalcijfers van Signify om de taxaties voor 2023 tot en met 2025 te verlagen, met 5 procent voor de omzet en met 11 procent voor de aangepaste EBITA. "We verwachten nu dat de omzet in 2023 autonoom met 5,9 procent daalt, met een aangepaste EBITA-marge van 10,0 procent", aldus analist Sven Weier. Voorheen rekende hij op een marge van 10,6 procent. Dat het koersdoel toch omhoog gaat, is volgens Weier te danken aan de waardering van sectorgenoten van Signify in Digital Solutions. Die ligt hoger dan waar de analist eerder op rekende. Verder kan Signify de komende periode profiteren van een makkelijkere vergelijkingsbasis en is de angst voor een winstwaarschuwing weg, althans voor nu. Bron: ABM Financial News

