Beursblik: resultaten Retail Estates solide

Beeld: Retail Estates

(ABM FN-Dow Jones) Retail Estates heeft een solide update gegeven over het afgelopen kwartaal. Dit zei analist Inna Maslova van Degroof Petercam maandag in een rapport. De vastgoedinvesteerder boekte het afgelopen kwartaal een EPRA-winst van 22,3 miljoen euro, ofwel 1,58 euro per aandeel, in vergelijking met 18,6 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Het nettoresultaat kwam uit op 28,4 miljoen euro. De waardering van de portefeuille gaf volgens Maslova blijk van veerkracht en bevestigt bovendien de "voorzichtige" waardering. De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg eind juni 1,9 miljard euro. Het aandeel blijft handelen tegen aantrekkelijke multiples ten opzichte van sectorgenoten en biedt een dividenrendement van 8,8 procent. Ook is het aandeel in de ogen van Maslova defensief met een "solide indexering". Degroof Petercam handhaaft zijn koopadvies met een koersdoel van 71,00 euro. Het aandeel Retail Estates noteerde maandag 0,9 procent hoger op 57,20 euro. Bron: ABM Financial News

